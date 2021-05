Tupiza se une para preservar y proteger el Eco Parque Encantado, un valle del tiempo

Fuente: Agencia de Noticias Ambientales

El Eco parque Encantado de Tupiza, custodiado por enigmáticas montañas coloradas con invalorables entrañas de capas geológicas y bosques nativos, considerado un valle del tiempo, donde existen vestigios que estuvieron presentes los seres vivos más primitivos de la tierra, será preservado y protegido en forma efectiva por el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, gracias a la unidad de los operadores turísticos, comité de gestión, y la población.

Emplazado en más de 3.800 hectáreas donde existen paisajes cual cuadros impresionistas marcados por un contraste, entre el predominante rojizo y sepia de los cañadones y gradaciones cafés hasta llegar a los grises, con las silueta de cactus, plantas y árboles que son de un matiz verde.

Tupiza es un municipio, situado en el sureste del país. Es la capital de la provincia de Sud Chichas en el departamento de Potosí.

Este parque que es Monumento Natural de Tupiza, está ubicado entre en la Cordillera Oriental de los Andes, entre las estivaciones de las cordilleras de Los Chichas. El entorno a del área protegida, corresponde en territorio a los distritos urbanos XIII-IX-X-XII de Tupiza, específicamente a las Juntas vecinales de Palala Baja, San Gerardo, la Granja, Villa Fátima Alta, Villas Unidas, Pukhapampa, Palmira y Santa Elena y del área rural los distrito I y III, concretamente las comunidades involucradas son las OTBs de Torre Huayco, Quebrada Seca, Palquiza y Chifloca.

Los seres vivos más primitivos de la tierra

Esta área protegida municipal fue parte de la evolución de la vida que surgió hace unos 450 millones de años aproximadamente que adopta la forma de estructuras rocosas antiguas de la Nación Chichas, por otro lado existen fósiles que son los estromatolitos. (Pucalitos o alga fosilizada), explica a ANA el director administrativo de la empresa turística Green Planet, José Luis Vargas Gonzales.

Los estromatolitos son, por definición, estructuras órgano-sedimentarias laminadas (típicamente de CaCO3), están formados por microorganismos típicamente dominadas por cianobacterias fotosintetizadoras, precisa.

Las cianobacterias, mediante fotosíntesis, liberan oxígeno y captan de la atmósfera dióxido de carbono para formar carbonatos que, al precipitar, dan lugar a la formación de Estromatolitos, acota.

“Los estromatolitos son prueba de algunos de los seres vivos más primitivos de la tierra y han estado presentes en el Eco Parque Encantado apoyando a la evolución de la vida con finas láminas de bacterias”, destaca el arquitecto Vargas en la entrevista.

Igualmente se encuentra restos de gasterópodos (moluscos), materiales marinos posiblemente desde el Triásico medio hasta el Cuaternario. Se puede ver muestras llenas de gasterópodos, que tienen forma de conos enrodillados con ornamentación compuesta.

“Gasterópodos marinos turriformes con presencia de cordones y sutura; podemos apreciar en las muestras de abajo, así también podemos ver las secciones transversales de los conos y lindos especímenes con la faz longitudinal y algunos en sección”, explica.

Valle del tiempo

Otra particularidad de esta enigmática área protegida municipal son las montañas con formaciones diversas de 450 millones de años, que permiten conocer en un solo viaje las eras geológicas que tuvo la tierra.

“El Eco Parque de Tupiza y Los Chichas tiene periodos geológicos concentrados en un solo lugar. El especialista que vino de la Universidad Federal do Rio Grande do Sur determinó que Tupiza es un valle del tiempo. Es parte de la historia de la tierra que debería ser conservada, no hay otro lugar en el mundo que concentre tantos periodos geológicos, en un solo lugar que necesita ser estudiado. Entonces, otro objeto y de conservación único es nuestra geología, nuestro paisaje”, subraya.

En seguida complementa, explicando que antes que existirían las montañas rojas, solo habría un cerro negro que es la Cordillera de Mochara y el Yana Orko que datan del periodo Ordovícico, “es decir, cuando todo era mar, toda la cordillera de los Andes estaba debajo del agua”.

Pictografías

Al llegar al Parque a los ojos del visitante lo primero que sobre sale es la “Puerta del diablo”, una enorme formación de piedras verticales, que se asemejan a las ruinas del portón de una ciudad amurallada de piedra.

En este lugar emblemático se hallan pictografías en bajo relieve. Se ve un zorro, estrella de sirio, cazadores, la constelación de géminis y dos universos y la serpiente que representa la fertilidad. Las cuales fueron descubiertas hace más de medio siglo.

Los amantes de la naturaleza también pueden apreciar las rutas turísticas de Palmira, el Valle de los Machos y el ingreso al Cañón del Inca.

Otra maravilla es el Yacu Pururo, que en quechua quiere decir “montaña que brota agua”, debido a que cuando llueve, el cañón absorbe el agua como una esponja natural y durante todo el año lo expulsa poco a poco; y así se producen caudales de agua que brotan de su interior e hidratan el sinclinal rojizo.

Microclima

“Nuestro propósito como Green Planet es que tenga 4 áreas protegidas alrededor del sinclinal rojo. La ciudad de Tupiza esta dentro de un sinclinal rojo, donde anteriormente si existía biodiversidad con microclimas nativos, pero que con el tiempo han ido desapareciendo poco a poco y suplantado por un microclima artificial que crea la ciudad”, dice Vargas.

Luego indica que “los microclimas que fuera de los seres humanos, del asentamiento humano hay que poder salvaguardarlo y conjuncionarlos entre el clima natural, el microclima artificial, y hacer la conservación necesaria para darle valor. Esta área protegida del Eco Parque Encantado es singular porque tiene relictos vegetativos que es un objeto de conservación, que quiere decir que todavía existen plantas de los valles interandinos seco aunque sea pocos pero existen como el Nusco, Baranbayo, Lloque, entre otras”.

“Nosotros —agrega Vargas— estamos a 2.950 (metros sobre el nivel del mar) y tenemos un microclima maravilloso, porque al calentarse todo el día las montañas con el sol producen un anillo más caliente que la misma montaña. Es por eso que aquí en Tupiza sentimos la brisa caliente, y por eso tenemos que conservar nuestras serranías y colinas. Había una intensión de una autoridad de querer bajar todas las colinas que están dentro del sinclinal rojo, que están dentro de la ciudad para poder crecer urbanísticamente, es una locura”.

Plantas y flora

“Las plantas que tienen estos valles son de hace 10 mil años atrás es la vegetación más antigua que tenemos. Entonces eso ya es una importancia a nivel mundial porque ayuda que nos visiten investigadores de botánica y poder hacer estudios específicos dentro del área”.

El ambientalista precisa que existen 176 variedades de plantas y se recolectó 17 especies que están en peligro de extinción por El Libro Rojo y casi 4 son endémicas propias del lugar como el cola de zorro (Pennisetum) perteneciente a la familia de las Cactaceas y el Palqui (Acacia feddeana), entre otras.

“Entre las especies amenazadas están la mayoría de los cactus que son únicos en Bolivia y el mundo; también tenemos el liliputiense el cactus más pequeño del planeta y están dentro del área protegida”, relata.

Se pudo identificar 65 variedades de aves de las cuales 13 habitan dentro del área protegida y las demás emigran en temporadas específicas. En cuanto a especies amenazadas por ejemplo el Libro Rojo de Bolivia figuran las perdices, el cóndor, entre otras.

La lucha

Durante la pasada administración municipal existieron desencuentros, entre las autoridades ediles, los impulsores y los operadores de turismo por la falta de aprobación del plan de manejo para el Eco Parque Encantado de Tupiza. Pero con la nueva gestión se avizora un cambio transcendental.

Hace siete años, gracias a una histórica movilización social de los tupiceños organizada por el comité impulsor de la reconstitución de la Nación Chichas se logró la aprobación de la Ley Municipal 092 del 19 de mayo del 2015 para cuidar esta área protegida que es un Monumento Natural de la tierra chicheña.

Uno de los principales impulsores del Eco parque Encantado de Tupiza, fue José Luis Vargas de Green Planet, quien sostiene que se trata de un lugar único en el mundo, por ello están a la espera de la aprobación del plan de manejo.

“Hemos charlado con (el Alcalde), Jesús Guzmán, y esta está predispuesto para seguir con el trabajo de manera más seria y aprobando el plan de manejo del Eco Parque Encantado de Tupiza”, dijo Vargas.

En ese contexto, el operador turístico pide al Comité de Gestión actual y al Municipio que trabajen según la ley, para que impulsen y ejecuten de manera más comprometida e inmediata el área protegida del Eco Parque Encantado, como también la protección y conservación de su integridad territorial de este mágico lugar.

Con la nueva administración del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza (GAMT), según el responsable técnico del Área Protegida Municipal (APM) del parque, María Luisa Echavarría Colque y Juan Carlos Cachombi, técnico Municipal de Medio Ambiente, se sellaría una alianza con las empresas turísticas con la aprobación del plan de manejo, además de otras medidas para la preservación y protección.

“En esta gestión se está trabajando de la mano gracias a Dios en coordinación con diferentes actividades; como también queremos hacer un cambio nuevo en esta gestión todos estos cinco años”, asegura la profesional de la municipalidad.

Plan de manejo

“Entonces, ya han entendido el método que se está tomando, se va hacer la corrección y quien más que nosotros (el Municipio) interesados de que ese plan de manejo se apruebe. De ese plan de manejo va salir proyectos, incluso la tasa el precio de cuánto se va cobrar dentro del área protegida. Ya se tiene también una base de datos del flujo turístico cuántas personas entran ya se nacional, local e internacional dentro del área protegida”, dice Echavarría.

El ingeniero Cachambi sostiene que “estamos trabajando ahora en la elaboración y complementación del plan de manejo y se está llevando a cabo una coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas para que podamos ver un plan de manejo que nos permita llevar a cabo actividades controladas y reguladas de forma que no perjudiquen la conservación”.

A su turno, Gladis Quipildor de la Asociación de Criadores de Caballos que trabaja en el área turística y es parte del Comité de Gestión, cuyos integrantes trabajan Ad Honórem, asegura que a toda costa se debe preservar este sitio, para ello es fundamental la aprobación del plan de manejo postergado durante cinco años, pero con el nuevo burgomaestre se cambiaran las cosas.

“Nuestro anhelo es proteger este lugar ya que hemos visto amenazada uno con que se lo saquean las pinturas rupestres y todas las están borrando, lo están sacando las plantas; con decirle que esta lo estaban loteando vendiendo como terrenos, y de ese modo nace la inquietud de nosotros somos una Asociación de Criadores de caballos de protegerle el ambiente, la flora y la fauna”, enfatiza Quipildor.

Medidas

Entre las medidas e la comuna Echavarría y Cachambi sostienen que el GAMT de Tupiza tiene un plan para preservar el área protegida, para ello se destinarán guardaparques, se instalará señalización con letreros de información turística, se colocaran basureros, además se lleva adelante una campaña para reciclaje de botellas pet, con las cuales se construye casitas para perros abandonados en las calles.

“Estamos evitando de que ingresen hacer destrucción del habitad, hacer tala de árboles, quemar materiales tóxicos o botar basura, escombros. Hemos conformado un equipo de vigilancia mediante guardaparques, para que nos puedan llevar a cabo la acción de protección y control y registro de visitantes locales, nacionales y extranjeros tenemos una considerable cantidad de visitas de turistas”, sostiene Cachambi.

Es fácil evidenciar la lucha diaria contra la basura, ya que el botadero está cerca y eso provoca una degradación del área; la tala de árboles que se usan como leña.

Vargas en esta línea alerta sobre un mal uso y degradación de los ecosistemas de la región y del Eco Parque Encantado; los principales efectos negativos serian: la sequía, baja producción agrícola, la migración masiva y otros; que serían fatales.

La idea de las autoridades ediles es que el Eco Parque sea administrado por el GAMT y sobre todo sea autosustentable.

Coordinación

Echavarría dijo que se coordina con los “pioneros” e “iconos” que trabajan en el rubro del turismo como las Agencias de viajes Privadas, los Hoteleros, la Asociación de Criadores de Caballos, para que el único beneficiario sea el municipio.

“Se tendría que tener una primera reunión, se les va hacer una invitación en la que se va hacer una coordinación de diferentes actividades, la cual tienen que ser partícipes. Nuestro objetivo no es pelear con nadie, más al contrario agarrarnos de la mano y cumplir un solo objetivo que nos estamos planteando y que va hacer satisfactorio”, manifiesta.

Finalmente las autoridades municipales aseguran que no se permitirá que existan asentamientos ilegales, para ello el personal de Catastro cumplirá una labor estricta de control.

Vargas dijo que el objetivo es tener un espacio de sensibilización, socialización, investigación e interpretación que sirva para abordar distintos aspectos de la biodiversidad y de los servicios ecosistemicos que brinda el Ecoparque para su conservación. Todo dentro de un programa de temática medio ambientalista y geoturístico.

