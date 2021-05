Una joven en Montero es vejada sexualmente y golpeada

Fuente: eldia.com.bo

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Montero, se encuentra en la búsqueda e identificación de un agresor sexual que casi mata a golpes a una adolescente de 16 años a quien violó en una zona oscura.

La víctima relató que la noche del martes, su amigo Jhonny Pérez le pidió que la acompañara a cenar y le presentó dos amigos (entre ellos su agresor). La persona que la trajo, se ausentó a la venta y demoró en retornar.

El agresor que se encontraba bajo efectos del alcohol, convenció a la joven que dieran alcance a Jhonny y la invitó a subir a su motocicleta. En el trayecto cambio de destino y le indicó que iba a tomar otra ruta para cortar camino.

«Llegamos hasta una zona oscura donde apago el motor de su moto y me dijo que tenía ganas de vomitar. Yo la espere en su moto y de repente, me tomó de los cabellos, diciéndome.. choca te voy a tener que matar, mientras me agarró a puñetes», contó la víctima.

En medio de las agresiones, el denunciado le pidió que se sacara su pantalón y ante la negativa, golpeó su cabeza contra el suelo mientras ella gritaba hasta que perdió momentáneamente el conocimiento.

«Si vas a la Policía, se donde vives, te he estado chequeando, voy te busco y te mato», fueron las advertencias lanzadas hacia la menor quien denunció antela Felcv. La joven indicó que escapó como pudo hasta llegar a una casa donde una mujer la cobijo hasta el día siguiente.

El director de Género de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia David Llado, informó que tanto el Ministerio Público como la Felcv se encuentran en la captura del presunto violador.

«La joven tuvo que ser internada porque presentaba un desgarro y lesiones de golpes en el rostro y todo el cuerpo. El agresor se encuentra prófugo», señaló.

La autoridad no descartó que el abuso haya sido planificado y citarán a declarar al amigo de la víctima, quien la entregó a su agresor.