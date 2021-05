Una operación policial deja 25 muertos en una favela de Río de Janeiro en un intenso tiroteo con narcotraficantes

A favela do Jacarezinho acordou com uma operação violenta da @PMERJ e da @PCERJ desde 6h. Há moradores feridos na comunidade e passageiros baleados no metrô de Triagem. Mais uma vez, as policias do RJ desrespeitam a decisão do @STF_oficialpic.twitter.com/tdiMwibdX3

— Rede de Observatórios da Segurança (@rede_seguranca) May 6, 2021