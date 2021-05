Vacunas Entre 14 y 21 días de la segunda dosis producen «un buen nivel» de inmunidad

Penélope Mercado

Desde que Bolivia comenzó con la vacunación en enero de 2021 para hacer frente a la pandemia de Covid-19, muchas personas se preguntan cuán efectiva es la inoculación o en cuánto tiempo la vacuna empieza a generar anticuerpos. Los Tiempos consultó a tres expertos éstas y otras dudas respecto a las vacunas que llegaron al país, y coinciden en señalar que todas generan anticuerpos suficientes a partir de los 14 y 21 días de la aplicación de la segunda dosis.

Desde el 28 de enero empezaron a llegar de forma gradual las vacunas: Sinopharm (China), Sputnik-V (Rusia), Pfizer (alemana / estadounidense) y AstraZeneca (Reino Unido).

El exministro de Salud y director patronal de la Caja Nacional de Salud (CNS), Guillermo Cuentas, señala que todas las personas, pese a recibir la vacuna y cualquiera que sea, deben mantener la protección, todas las medidas de bioseguridad “y deben saber que van a tener un buen nivel de inmunidad en 14 a 21 días después de recibir la segunda dosis”.

Agrega que con la primera dosis “se genera un nivel de inmunidad, pero no en el porcentaje que permita cubrir a ese paciente de tener una sintomatología moderada o compleja”.

En la misma línea, el médico epidemiólogo y docente e investigador cochabambino que reside en Estados Unidos Rodrigo Arce Cardozo señala que el esquema completo de estas cuatro vacunas todavía no se conoce con seguridad; sin embargo, se espera que la inmunidad que provocan estos biológicos duren de ocho meses a un año y que después puedan requerir un refuerzo.

“Los últimos datos clínicos, de algunas de esas vacunas, están mostrando que después de que realiza los refuerzos, la inmunidad podría durar durante varios años. Entonces puede ser que, para esos tipos específicos de variantes, los que están ahora circulando, puede que eventualmente necesitemos actualizar el tema de las vacunas para las variantes”.

Cualquier vacuna

En tanto que la especialista en salud pública y exdirectora de Epidemiología del Ministerio de Salud María Bolivia Rothe Caba asegura que “la inmunidad que produce la vacuna es exactamente la misma, sea cual fuere la vacuna que se utilice; las diferencias que se existen entre la colocación de la primera y la segunda dosis solamente son diferencias tipo técnico, digamos, en el sentido de que una vacuna tiene mayor tiempo para producir inmunidad, digamos está la Sputnik-V que será colocada hasta 90 días después, lo que no quiere decir que sea mejor que nada, todas producen una inmunidad importante para el cuerpo para que luego las personas no enfermen de formas graves de coronavirus”.

Agrega que los efectos adversos asociados a la vacunación son muy pocos. “En Bolivia ha sido casi ninguno, un porcentaje ínfimo de la población, por eso es que siempre los beneficios de la vacunación son más altos que los peligros de la vacunación, peligros entre comillas, porque en realidad no es ningún peligro; son reacciones esperables a la vacuna”, dijo.

A esto, el especialista Arce añade que lo más importante con las vacunas “es vacunar a la población en riesgo que son las personas de la tercera edad, las personas con patologías de base, y es ahí donde está enfocándose la campaña. Pero la verdad es que estamos viendo los centros de vacunación en Bolivia con poca afluencia. Eso es lo peligroso. Hay muchas barreras a la autorización de las vacunas, una de ellas es la información, y eso es lo que hay que tratar de golpear con fuerza, porque es triste que haya vacunas pero no haya brazo”.

Rothe señala también que hay varios mitos en relación a qué se puede o no hacer después de recibir la vacuna. “Después de vacunarse, espera 30 minutos para ver que no se producen efectos adversos, porque ahí, en el centro de vacunación, hay médicos que pueden atender, pero si después de esos 30 minutos no ha pasado nada, se puede continuar con la vida, totalmente normal, sin ningún problema”.

“Hay mitos alrededor de las vacunas, hay gente que dice: ‘Hay que alimentarse diferente’, o ‘hay que hacer ejercicio’. No, en lo absoluto, no hay que cambiar ningún hábito de ninguna naturaleza. Cuando uno se va a vacunar o durante el tiempo que se vacunan, uno sigue con su vida normal”, explica.

“Las vacunas son bastante seguras, los efectos a corto plazo son los conocidos, solamente el único que vale la pena mencionar es el tema de la alergia, el resto son efectos esperados”

Rodrigo Arce Cardozo – Médico epidemiológico

“La vacuna produce inmunidad, que evita que las personas se enfermen con las formas graves y, además, que las personas que están ya vacunadas no contagien la enfermedad”

María Bolivia Rothe – Especialista en salud pública