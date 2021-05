«Vamos a ser una oposición constructiva», dice Rubén Costas sobre Luis Fernando Camacho

Fuente: El Deber

Ariel Melgar Cabrera

Rubén Costas estuvo esta mañana en EL DEBER Radio, donde habló sobre el trabajo que realizó durante sus 15 años de gestión como prefecto y gobernador de Santa Cruz, agradeció a todos los funcionarios que trabajaron a su lado y le deseó lo mejor a Luis Fernando Camacho, como nueva autoridad departamental, pero anunció que encabezará una oposición constructiva.

«Hay que dejar en claro que con Creemos no hubo alianza, no hubo pacto, hubo un acuerdo para no presentar candidato y no dividir el voto a la Gobernación. Ahora, nosotros vamos a ser una oposición constructiva, en la Alcaldía también con Mamén (Manuel Saavedra), una oposición constructiva para que se corrijan los errores», dijo.

Costas pidió al pueblo cruceño mantenerse unido para apoyar a Camacho, quien asume este lunes como gobernador, por el bien del departamento, porque si le va bien a él le irá bien a todo Santa Cruz.

“Creemos es un partido nuevo, Demócratas es otro partido, pero tenemos algunas opiniones muy parecidas. Nosotros tenemos nuestra propia doctrina y un modelo social de desarrollo que hemos construido y ha sido exitoso, el cual ellos (Creemos) van a probar hacer”, acotó.

El gobernador saliente recomendó a los funcionarios departamentales que apoyen a la nueva autoridad para continuar mejorando Santa Cruz, “por el bien de todo el pueblo cruceño”.

Asimismo, Costas recordó a los fallecidos Óscar Urenda y Roberto Tórrez, y destacó la labor que realizaron durante la pandemia, salvando vidas y ayudando a las personas enfermas de coronavirus.

Sobre Luis Fernando Camacho, Costas, dijo que demostró “coraje y valentía en los momentos que se precisó” y le recomendó rodearse de personas bien preparadas para trabajar de manera eficaz durante su gestión como gobernador.