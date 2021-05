Viviana, la joven madre que terminó en coma por los golpes de su pareja debe a Bs 100.000 a la clínica

Fuente: Unitel

Han pasado nueve días desde que los hijos de Viviana no han visto a su madre y todos los días preguntan por ella a su abuela, quien no oculta su desesperación pues su hija no mejora y la deuda en la Clínica Santa Laura donde es atendida ya asciende a Bs 100.000. Piden ayuda pues han gastado todo su dinero.

“¿Dónde está mi mamá? ¿Cuándo va a regresar?, todos los días me preguntan por ella”, contó a Unitel, María Quispe, la progenitora de Viviana que fue brutalmente golpeada por el padre de sus dos hijos.

Entre sollozos, María contó que están prácticamente todo el día en la clínica con la esperanza de una noticia favorable sobre la evolución de Viviana.

​La mamá de Viviana contó que un médico les informó que ella tiene 95% de probabilidades de morir, pero eso no es todo, ya han gastado todo su dinero y tienen una deuda de Bs 100.000 con la clínica.

“Es muy caro, mis tíos, mis primos, mis compadres me han ayudado a comprar medicinas, pero ya no tenemos de donde más”, contó afligida María.

Viviana todavía se encuentra conectada a un respirador. En la clínica están evaluando practicarle una traqueotomía para que pueda respirar de manera autónoma. La familia pide colaboración a alguna autoridad para que sea trasladada a un centro de salud público.

“Qué voy a hacer, mis hijos también son huérfanos. Todas las noches estamos sin comer. Con todo mi corazón, por favor ayúdennos”, manifestó María.

Para ayudar a la familia de Viviana se puede contactar con el 76749079.