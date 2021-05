Wilster y Always piden postergar su encuentro

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Los clubes Wilstermann y Always Ready solicitaron a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramar el partido que ambos deben disputar este domingo, desde las 17:15, en el Félix Capriles, por la séptima fecha del torneo único.

Según se pudo confirmar desde el club aviador, el presidente Gróver Vargas sostuvo una diálogo con su par de Always Ready, Andrés Costa, en el que ambos están de acuerdo en poder reprogramar el lance.

Y aunque la FBF aún no dio una respuesta a la solicitud, lo más seguro es que no exista problema para cambiar de fecha este choque, al existir un acuerdo entre ambos equipos. La razón de la solicitud es para poder brindar un mayor espacio de recuperación a ambos equipos, ya que Wilstermann está en medio de la disputa de la Sudamericana y Always Ready en la Copa Libertadores.