50% de personal del Hospital de Clínicas tiene baja por covid

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

La mitad del personal del Hospital de Clínicas de Miraflores no puede ir a trabajar porque contrajo Covid-19, varias salas fueron cerradas para ser desinfectadas y las unidades de emergencias como quirófano son las más golpeadas. Médicos y personal claman por ayuda al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y al Ministerio de Salud.

“Hay muchos rebrotes de covid y nos falta el personal en oncología. Por ejemplo, en radioterapia trabajan 13 personas, cuando deberían ser 26. No tenemos apoyo del Ministerio de Salud ni del Sedes y tras el cambio de autoridades (en esta última repartición departamental), no obtuvimos ni siquiera una respuesta”, declaró uno de los trabajadores del nosocomio que prefirió guardar su nombre.

Ante la reducción de personal, la unidad de radioterapia dejó de atender a pacientes por una semana. “En oncología clínica muchos profesionales salieron positivos, desinfectaron el área. Tenemos necesidad de más colegas y los contratos Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico dependiente del Ministerio de Salud) no se pagan a tiempo, les hacen esperar meses. Si hay personal disponible, ¿por qué no lo contratan? Eso no entiende el Sedes ni el ministerio”, añadió.

Otro profesional que trabaja en el Hospital de Clínicas informó que la mitad del personal esta con baja. “El 50% nos contaminamos, todos se preguntan qué sucede si se están cuidando. Lo que pasa es que los pacientes están ingresando con pruebas antígeno nasal negativas y descubrimos que no tienen una fiabilidad del 100%”, explicó.

El médico informó que el área de emergencias es una de las que conlleva mayor riesgo. Si bien el hospital habilitó dos áreas, una para atender a los pacientes con síntomas de covid y la otra para las demás patologías, no se puede detectar quién es positivo al coronavirus.

“A emergencias ingresa cualquier persona y en ese instante no se puede hacer la prueba. Debemos actuar. Por ejemplo, alguien llega con una fractura, sin otros síntomas y lamentablemente en tres días ya manifiesta la enfermedad. Así se produce la propagación. Uno no sabe quién está enfermo”.

Ante la situación, se refuerzan las medidas de bioseguridad: a los pacientes se les pide nunca sacarse el barbijo, los familiares tienen permitido ingresar por un lapso de 10 minutos, porque ellos también pueden portar el virus y cada interno debe contar con alcohol en gel, líquido y lavarse la manos constantemente.

“Emergencias siempre fue un área crítica por la cantidad de pacientes que recibe. Cuando tenemos un paciente con síntomas de covid llega inmediatamente al área de coronavirus. Pero a emergencias pueden venir con otras patologías y luego manifestar el mal”, dijo un médico.

“Al ayudar a una paciente delicada olvidé colocarme el protector facial y tosió sobre mis ojos. Ahí contraje la enfermedad”, contó otro profesional del área. Tras ese incidente, se realizó la prueba y salió positivo. El resto del personal de la sala también se practicó el mismo análisis. “Ahí es cuando todos caemos como dominó y la sala debe cerrarse. Los que salen negativos deben ir a apoyar otras áreas”.

Hubo áreas del hospital público que se cerraron entre siete y 12 días y volvieron a abrir tras un riguroso proceso de desinfección. “Las salas neurocirugía, cirugía y otras que se cerraron de forma esporádica porque se debe hacer la desinfección”.

El secretario ejecutivo Sirmes, Fernando Romero, demandó apoyo al Gobierno ante esta situación. “Teníamos salas cerradas hace dos semanas, las comenzamos a reabrir, pero la cantidad de personal es menor de la necesaria. Una gran parte está con baja y en aislamiento, y otra parte fue retirado. Lo que queda es el 50% del personal del hospital; de hecho, este sábado (ayer) están atendiendo con el mínimo de personal. Si no fueran los residentes, el sistema de salud estaría hecho pedazos”, dijo.

Romero explicó que el Hospital de Clínicas es el más golpeado de todo el complejo de Miraflores. “Las áreas más críticas son emergencia y quirófano, que son unidades de mucha actividad y donde hubo un brote muy fuerte de la enfermedad. Se cerró el área quirúrgica y se está reabriendo con muchas limitaciones a falta de personal. Se están haciendo trabajo con lo que se puede, con lo que hay; no les interesa al gobernador, menos al ministro de Salud el sistema”, lamentó.

Demandan más apoyo a los hospitales