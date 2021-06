¿A dónde puedo viajar? Cuáles son las restricciones, país por país

La situación y las decisiones de cada gobierno respecto al ingreso y la salida de personas cambia de manera constante con el devenir de la pandemia en cada lugar. Y si bien de a poco las fronteras comienzan a abrirse, los requisitos en cuanto a vacunación, PCR y cuarentena son diferentes en todo el mundo

La posibilidad de que una persona pueda ingresar o no a un país varía según el país de origen del viajero en cuestión (Getty)





Al ritmo del curso epidemiológico de la pandemia por COVID-19 en todo el mundo, el mapa de países que permiten o no el ingreso y egreso de extranjeros cambia y se actualiza de manera permanente.

Muchos de ellos continúan imponiendo restricciones para el ingreso de extranjeros, en el marco de las medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación del SARS-CoV-2, que pueden afectar las posibilidades de llegar a algún destino, por ejemplo, en el caso de tener que realizar alguna escala que incluya a alguno de estos países.

“Aunque se encuentra desaconsejado viajar por motivos no esenciales en la coyuntura actual, en caso de deber hacerlo es recomendable que los argentinos y argentinas con necesidad de viajar consulten de manera frecuente los sitios de las Embajadas y Consulados en Argentina del lugar al que pretenden ir para evitar inconvenientes en la planificación de los viajes , así como también es recomendable visitar el sitio web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)”. La recomendación de la Dirección Nacional de Migraciones incluye que “en el caso de necesitar viajar a Europa es recomendable visitar el sitio web en español de la Unión Europea Re open EU y para quienes están en el exterior, a través de las Representaciones Consulares Argentinas podrán consultar la disponibilidad de laboratorios en los países de destino que realizan exámenes PCR”.

A groso modo, los países podrían clasificarse entre aquellos que están abiertos, esto es que no hay restricciones ni requisitos para la mayoría de los viajeros (16 al momento de cierre de esta nota), aquellos que tienen sus fronteras abiertas, pero con restricciones , lo que equivale a decir que pueden ingresar los viajeros que faciliten el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de COVID-19 y/o que se sometan a una cuarentena a su llegada (119 en total al momento de cierre de esta nota) y por último los cerrados, o sea, aquellos territorios donde sólo pueden entrar los ciudadanos, los residentes que regresan a sus casas o las personas en otras circunstancias especiales (85, entre los que se encuentra la Argentina).

La mayoría de los países exigen para el ingreso de extranjeros una declaración jurada de salud y un test de PCR negativo realizado entre 24 y 72 horas antes del viaje (Getty)

Por caso, en el continente Americano, sólo están abiertos México, República Dominicana y Costa Rica. Mientras que la Argentina, Chile, Uruguay, Suriname y Guayana Francesa en Latinoamérica, y Canadá y Groenlandia en Norteamérica están en la categoría de “cerrados”.

Pero esa condición varía según el país de origen del viajero en cuestión. Por ejemplo, alguien procedente de Argentina tendrá su ingreso prohibido en la mayor parte del continente europeo, y tendrá ingreso con restricciones en el resto. Sólo podrá entrar libremente en Albania.

Según la última actualización de Administración de fronteras en el mundo en el marco de la pandemia de la Dirección Nacional de Migraciones del 23 de abril, los argentinos pueden ir, en la región, a Colombia (previo presentar prueba PCR negativa practicada dentro de las 96 horas antes del vuelo. Si no pudiera realizarla, deberá tomar la muestra al arribo a Colombia y guardar aislamiento preventivo hasta el resultado negativo o aislamiento obligatorio durante mínimo 14 días o el término que señale la autoridad sanitaria), Perú (previo presentar una prueba molecular negativa de al menos 72 horas previas al vuelo, y realizar cuarentena de 14 días), Brasil (acreditando un test de PCR para la detección de SARS-CoV-2, con resultado negativo / no reactivo) y Uruguay (sólo en caso de ser residentes, y también admite algunas otras excepciones, entre las que se encuentran la reunificación familiar, razones humanitarias, laborales, económicas, empresariales o judiciales, para lo cual se deberá tramitar un permiso excepcional de ingreso). Además, para ingresar al país vecino se debe descargar y completar una declaración jurada a través de la aplicación Coronavirus Uy (y activar bluetooth para seguimiento) y acreditar resultado negativo de test de detección de virus realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje, o realizarse el análisis al arribo en los dispositivos móviles de testeo (PCR-RT) en los puntos de entrada al país, a su costo.

A groso modo, los países podrían clasificarse entre aquellos que están abiertos, aquellos que tienen sus fronteras abiertas, pero con restricciones, y por último los cerrados (Getty)

En Norteamérica, Canadá puso a disposición un cuestionario online automatizado para determinar si una persona puede ingresar al país. En términos generales, un argentino no podrá ingresar , salvo que se encuentre exceptuado (cónyuge de canadiense, residente en Canadá, para el ejercicio de algunas profesiones, entre otras excepciones). Y se debe presentar el resultado negativo de un test PCR para coronavirus realizado máximo 72 hs. antes de la salida del último vuelo directo a Canadá. En tanto para el ingreso a los Estados Unidos se debe presentar certificado de COVID-19 negativo al arribo, realizado máximo tres días antes de la salida del primer punto de embarque.

Para el caso de argentinos que quieran viajar a Europa, Alemania considera a la Argentina como “área de alta incidencia” del COVID-19 y no permite, en general, el ingreso de argentinos, salvo familiares de alemanes o excepciones específicas o por razones urgentes , España mantiene restricción de viaje para argentinos por motivos no esenciales , aunque en las últimas horas el país ibérico prevé que realice modificaciones en este sentido. Existe un listado de motivos impostergables que no se ven afectadas por esta resolución (residentes habituales, profesionales de la salud, personal diplomático, entre otros) en cuyos casos se deberá presentar un formulario de control sanitario (48 hs anteriores al vuelo) y una prueba de PCR con resultado negativo realizada dentro de las 72 horas previas a su llegada a España.

Francia, en tanto, no permite el ingreso de ciudadanos argentinos, salvo por algún motivo imperioso e inaplazable o residentes que deseen volver (con excepciones respecto de la fecha de salida de Francia). En todos los casos deben presentar a la empresa de transporte y a las autoridades de control de fronteras el resultado de una prueba biológica de cribado virológico “COVID RT-PCR” con menos de 72 horas antes de la salida (salida del primer vuelo en caso de viaje de conexión y una declaración jurada de salud.

Si una persona se contagia de COVID-19 estando en otro país, deberá seguir las recomendaciones de las autoridades locales (Getty)

En Gran Bretaña, el ingreso de pasajeros desde Argentina está prohibido, excepto para nacionales británicos, irlandeses o con residencia legal , mientras que Italia tampoco permite entrada de argentinos excepto por motivos laborales, de estudio o de salud de urgencia absoluta o si son residentes legales, o en tránsito a otro país. En todos los casos los viajeros deben presentar un formulario completo antes del embarque, un certificado de prueba de COVID-19 negativa y aislamiento durante 14 días.

El último país que informa el organismo dependiente del Ministerio del Interior es Noruega, que no permite el ingreso de argentinos, salvo algunas excepciones como ser residentes en Noruega . En general, sólo extranjeros residentes tienen permitido el ingreso. Esto aplica también para ciudadanos del Área Económica Europea (EEA). En los casos de excepciones, se debe completar un formulario de salud, realizar una cuarentena desde el arribo durante 10 días en un hotel designado, incluso para residentes, con excepción de quienes provienen de algunos países europeos con baja transmisión y presentar un certificado de COVID-19 negativo realizado dentro de las 24 horas previas al ingreso.

Si una persona se contagia de COVID-19 estando en otro país, deberá seguir las recomendaciones de las autoridades locales, como pueden ser la hospitalización, el aislamiento y la realización de pruebas en dicho país. Además, asegurarse de ponerse en contacto con su aseguradora de salud y proveedor de viajes, e informales la situación.

Y en el hipotético caso de que el país de origen cierre sus fronteras, es posible que tenga que cambiar la fecha de regreso e intentar volver lo antes posible.