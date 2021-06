Abogado de Añez denuncia que no le permiten el acceso a la prisión de mujeres

Fuente: Página Siete Digital

El abogado de la expresidenta Jeanine Añez, Jorge Valda Daza, denunció que no se le permite el ingreso al Centro Penitenciario de Miraflores para ver o hablar con su cliente. En un mensaje en sus redes sociales, el jurista detalló que seguridad del recinto argumentó “órdenes superiores” y pidió la investigación por parte de organismos de protección de derechos humanos.

“Ya es el colmo!!! (sic). Hoy, 24 de junio de 2021, no se me permite el ingreso al recinto penitenciario de mujeres en Miraflores para tomar contacto con la expresidente constitucional Jeanine Añez con quien debíamos preparar su defensa, firmar memoriales, como cualquier persona imputada tiene derecho”, publicó ayer Valda en sus redes sociales, junto a un video.

“Los oficiales de Policía señalan que fueron órdenes superiores por las que no se me dejó ingresar. Un abuso total. Denunciaremos por medio de Global Human Rights League ante organismos de protección de derechos humanos. Pedimos se investigue quien dio las órdenes superiores, puesto que si fue el Ministro de Gobierno, quien hoy casualmente ‘abusando de su poder e influencias’ señala que el caso debería cerrarse ‘únicamente’ contra Jeanine Añez actuando como abogado defensor de Evo Morales y no como autoridad del órgano ejecutivo. ¿Hasta dónde pretende llegar el abuso y la arbitrariedad?”, cuestionó.

Añez fue detenida la madrugada del 13 de marzo en Trinidad (Beni) y se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores desde el 20 del mismo mes.

A inicios deesta semana, Valda solicitó la liberación de la exmandataria y la anulación del proceso por el supuesto golpe de Estado, en vista de nuevos «elementos probatorios» que salieron a la luz.

En concreto se refirió a un video en el que el expresidente Evo Morales avala la designación de Añez como jefa de Estado.