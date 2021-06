Abogado Thomas Becker ratifica que Murillo sigue en la prisión de los Estados Unidos

Becker mencionó que, al igual que ocurrió en el caso de su exjefe de gabinete Sergio Méndez, la defensa de Murillo podría solicitar acogerse a la libertad bajo fianza.

Fuente: ABI

El abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard, Thomas Becker, manifestó que el exministro del régimen de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, continúa en la prisión de los Estados Unidos (EEUU), mientras espera su audiencia programada para el próximo 9 de julio.

“La información formal que tenemos es que todavía está en la cárcel, yo he visto las noticias que dicen que él está libre en Miami, según la información que tengo, según el registro de la Corte y según los contactos que tengo en el Gobierno gringo, no está libre en este momento, pero puede pasar o puede estar en el proceso, eso no puedo decir”, señaló en contacto con radio Patria Nueva.

Becker mencionó que, al igual que ocurrió en el caso de su exjefe de gabinete Sergio Méndez, la defensa de Murillo podría solicitar acogerse a la libertad bajo fianza; sin embargo, por contar con muchas pruebas que lo incriminan, puede llegar a cumplir una sentencia.

“Yo creo que va a pasar, va a avanzar, porque hay muchos problemas directos y tiene conversaciones en su WhatsApp, mensajes directos donde hablan del soborno, entonces yo creo que va a avanzar, pero es parte del proceso, aquí hay varias etapas, entonces la próxima etapa es el 9 de julio, donde van a determinar si pueden continuar con el juicio”, ratificó.

Sobre la solicitud de extradición que tramita la justicia boliviana, el abogado estadounidense precisó que esta posibilidad podría hacerse efectiva una vez concluya su juicio y se emita una sentencia en EEUU.

“Es muy raro lo que pasa en los Estados Unidos. Si hay juicio aquí (…), que el Gobierno tiene contra una persona, generalmente lo que pasa es que termina el juicio, termina la sentencia antes de la posibilidad de extradición, en teoría puede pasar, pero no pasa mucho, es muy raro que extraditen antes de una sentencia”, subrayó.