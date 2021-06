Activista plantea que el censo incluya criterios para definir población LGBTI en Bolivia

Luna Sharlotte Humerez informó que a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19) se suspendió por segundo año consecutivo el desfile de las diversidades sexuales y de género.

Una actividad de la OTRAF-Bolivia. Foto: Facebook de la OTRAF-Bolivia.

Fuente: ANF

La Paz, 29 de junio. – No se conoce con certeza cuánta población LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual) hay en Bolivia. La activista transexual, Laura Libertad Álvarez, considera que en el próximo censo de población y vivienda debe incluirse indicadores sobre la orientación sexual e identidad de género para establecer el número de personas en el país.

“Que interesante sería poner (en el censo) ¿Cuál es tu orientación sexual y tu identidad de género?, así como se pregunta ¿con qué etnia, con qué clase indígena campesina te identificas? Parece subjetivo el indicador, pero tiene un alto grado (de importancia) y es valioso porque eso daría lugar a que con el censo se pueda presupuestar a través de los municipios y gobernaciones y Gobierno central para una población determinada”, expresó Laura Álvarez a la ANF.

La activista es parte de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros Femeninas (OTRAF-Bolivia). Se refirió al tema al ser consultado sobre el 28 de junio que se celebra en todo el mundo el “Día Internacional del Orgullo LGBT” y en Bolivia es el “Día de los Derechos Humanos de la Población con Orientación Sexual Diversa”. Según la activista existen avances en la lucha de los derechos de la población GLBTI, pero aún falta zanjar algunos aspectos.

Para la presidenta nacional de la Organización Trans y LGTBI de Bolivia y la primera mujer transexual en contraer matrimonio legalmente, Luna Sharlotte Humerez Aquino, hay muchas personas que por temor no salen del «clóset» y al ser consultadas en un censo no dirían la verdad simplemente por temor a qué sus familiares se enteren de su orientación sexual por lo que, –en caso que se consultaría en el censo de población–, los datos serían erróneos y ella no propondría incluir esos indicadores.