Adiós a la fama: 9 actores que decidieron alejarse de la actuación en búsqueda de trabajos más comunes

Historias de artistas que prefirieron dejar la industria del espectáculo cuando aún estaban en la cresta de la ola

Alcanzar la fama, ser queridos y reconocidos por miles o millones de personas es el sueño de casi todos los seres humanos. Algunos actuando, otros cantando, escribiendo o brillando en algún deporte. Sin embargo, muchos que lo consiguieron decidieron bajarse de sus carreras porque descubrieron que no era el lugar donde querían permanecer. Aquí les acercamos un recorrido por la vida de nueve artistas que alcanzaron el éxito, pero que buscaron su felicidad lejos del esplendor de las luces.

Danica McKellar

Danica McKellar, con su hijo Draco

¿Cómo no recordar a Winnie Cooper, aquella niña de la que estaba enamorado Kevin en la serie Aquellos años maravillosos? Danica McKellar conformaba con Fred Savage (Kevin) y Josh Saviano (Paul) un trío de niños que crecían en los Estados Unidos de los años 70. La serie se llamó en nuestro país Kevin, creciendo con amor y la vimos en Argentina en la década del 90 con un enorme éxito. Winnie era dulce pero decidida y lo tenía a maltraer a Kevin, que la amaba en silencio. Lo cierto es que la actriz decidió alejarse de Hollywood y se convirtió en una experta matemática. Escribió muchos libros para hacerles sencillos el mundo de los números a los más chicos.

Analía Castro

Analía Castro

Hace 36 años ganaba el Oscar como mejor película extranjera La historia oficial de Luis Puenzo. El film protagonizado por Norma Aleandro, Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe relata uno de los momentos más oscuros del país, cuando durante las dictadura iniciada en 1976 se había montado un plan perverso para sustraer niños que nacían del vientre de madres en cautiverio, donde era torturadas y luego desaparecidas. Analía Castro era Gaby, esa niña que había llegado a la vida de los personajes de Aleandro y Alterio de manera poco clara. La pequeña actriz tuvo el reconocimiento mundial cuando el film ganó en todos los festivales. Aquella dulce Gaby, que cantaba “En el país de no me acuerdo” de María Elena Walsh, decidió, ya entrada su adolescencia, que no quería seguir en el mundo de la actuación, ya que no le gustaron ciertos cánones que debía cumplir para encajar en una industria, por momentos, salvaje. Actualmente es ama de casa, está casada y es madre de dos niñas, y asegura que aunque en algunos momentos se pregunta cómo hubiera sido su vida en la actuación, no la extraña para nada y disfruta del anonimato.

Ariana Richards

Ariana Richards (Albert L. Ortega/ Getty Images)

Hoy tiene 41 años pero tenía unos pocos cuando la eligieron para interpretar a Lex, la nieta del fundador del primer Parque Jurásico en Jurassic Park, aquel ya mítico film de 1994. Ariana Richards le dio vida a esta niña que, junto con su hermano, huían desesperadamente del ataque de los dinosaurios. Luego de participar en esta película, la pequeña tomó otros caminos y se dedicó a la pintura. Feliz con el rumbo que le dio a su vida, Ariana cosecha premios y galardones por su nueva profesión, muy alejada de Hollywood.

Angus T. Jones

Angus T. Jones (Jeffrey Mayer/ WireImage)

Two and a half men fue una de las sitcoms más populares en los 2000, que llegó hasta 2015, con un cambio de protagonista central. Charlie Sheen era Charlie Harper, la estrella de este show, junto con John Cryer, que hacía de su hermano, y se complementaban como una especie de agua y aceite. Angus T. Jones interpretaba a Jake, sobrino de Charlie, y se subió a esa montaña rusa del éxito de la comedia. Con un compañero de elenco muy escandaloso como Sheen, Angus decidió alejarse de los flashes. Dos temporadas antes de que terminara la serie, el actor entendió que lo que sucedía en la serie iba a contramano de sus creencias religiosas. Así, Angus es un hombre de fe que nada quiere saber de Hollywood y sus vicios.

Carolina Fal

Carolina Fal

Desde el comienzo de su carrera, siendo una niña allá por los 80, Carolina Fal tuvo un imán con la cámara. Los 90 fueron de ella y era la elegida por los productores para que formara parte de sus proyectos. Pero un día decidió darle un nuevo rumbo a su vida y se puso a estudiar Medicina. Sus actuaciones comenzaron a espaciarse, hasta que se alejó definitivamente de las tablas. Su última participación en cine fue en 2007, y actualmente está recibida de médica pediatra y es madre de dos niñas.

Barret Oliver

Barret Oliver

La historia sin fin, aquel film maravilloso de mediados de los 80, forma parte de los recuerdos cinematográficos de muchos de los que hoy tienen más de 40. Barret Oliver tenía 10 años cuando protagonizó esta película, y estuvo vinculado con diversos proyectos de Hollywood hasta 1990. Actualmente da clases en la Universidad de Los Ángeles y se convirtió en un gran fotógrafo profesional que expone sus trabajos en diversos museos de los Estados Unidos. De hecho en 2003 realizó las fotos de la publicidad de la película Regreso a Cold Mountain.

Josh Saviano

Josh Saviano (LaVeris/ FilmMagic)

Josh Saviano, el amigo inseparable de Kevin en Aquellos años maravillosos, abandonó la carrera cuando terminó la exitosa serie. Y aunque muchos creen que en la actualidad es Marilyn Manson, lo cierto es que el ex actor trabaja en un despacho de abogados en New York ya que se especializó en temas vinculados a la propiedad intelectual.

Marcelo Marcote

Marcelo Marcote

Fue sin lugar a dudas una estrella infantil de los años 80 de la Argentina. Marcelo Marcote alcanzó la fama como aquel nene picarón de rulos que supo ganar un Martin Fierro en 1973 por su participación en Rolando Rivas, taxista. Sin embargo, cuando cumplió 18 años supo que quería dedicarse a otra cosa. Primero se recibió de médico especialista en pediatría y luego en neumonología. Desde hace 35 años trabaja en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. La pandemia lo puso al frente de los casos de COVID-19 que llegan a diario.

Jack Gleeson

Jack Gleeson (Taylor Hill/ Getty Images)

El personaje que interpretó en Game of Thrones, el déspota Joffrey Baratheon, le valió el odio de todos los seguidores de la serie. El pobre Jack Gleeson no podía salir a la calle sin que lo insultaran, ya que el público creía estar haciendo justicia por mano propia. Lo cierto es que el actor decidió seguir actuando pero lejos del glamour de Los Ángeles. Fundó su propia compañía de teatro en Irlanda, su tierra natal, a la que se dedica por completo.