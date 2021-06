El alcalde de San Julián, Willy Calderón, ratificó este martes que presentará un proceso penal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la entrega de pruebas de COVID-19 con la fecha de vencimiento caducada.

La denuncia será “directamente contra el Gobernador porque él es la cabeza, es el máximo representante del departamento y de hecho él personalmente vino acá a dejar esos productos, entonces las acciones legales que vamos a tomar son contra él”, dijo la autoridad local en una entrevista con La Razón Radio.

Calderón explicó que las pruebas de antígeno nasal fueron entregadas por la Gobernación el 17 de junio junto con otros productos y durante el registro de lo recibido los técnicos de la alcaldía se percataron que su fecha de vencimiento era el 23 de mayo.

Según el alcalde, las mismas entregas se realizaron a los municipios de Cuatro Cañadas y San Ramón. Aunque de esas poblaciones “yo no tengo el número (exacto de las pruebas otorgadas), pero en San Julián son 190”, precisó.

Asimismo, indicó que funcionarios de la Gobernación, después de que tomaron conocimiento de lo ocurrido, llegaron a San Julián para tratar de llevarse las pruebas vencidas. “Pero nosotros no hemos permitido que se lleven, están aquí todavía retenidas”.

Además, reveló que también la Gobernación les entregó 20.000 barbijos o al menos eso se detallaba en el acta.

No obstante, “resulta que cuando nosotros nos hemos fijado, no existía la cantidad que se indicaba en el acta y había apenas 16.000 barbijos. Entonces, hemos reclamado e inmediatamente ellos se han movilizado y en tres horas han tratado de reponer lo faltante, aunque no nos han repuesto todo completo (hasta el momento)”, lamentó.