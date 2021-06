Alcalde Fernández envía proyecto de Decreto Supremo al Gobierno para la elaboración del Censo de Población y Vivienda 2022

Fuente: Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra

El alcalde Jhonny Fernández elevó una carta oficial al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, donde presenta el proyecto de Decreto Supremo, elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Autonomías, para el inicio de las actividades del Censo Población y Vivienda 2022. La máxima autoridad del municipio de Santa Cruz de la Sierra afirma que medio millón de habitantes no están percibiendo recursos de coparticipación tributaria, porque no hay la actualización del censo de población, lo que perjudica a muchos vecinos que necesitan saneamiento básico, salud y educación, que son pilares fundamentales del desarrollo humano.

“Es triste decir que en estos últimos 10 años, Santa Cruz de la Sierra ha dejado de percibir más de dos mil millones de bolivianos que es dinero que ya no vuelve, pero es nuestra obligación como autoridad el elevar una carta oficial al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde le presentamos el proyecto de Decreto Supremo para el inicio de las actividades del Censo Nacional de Población y queremos con esto hacer la representación como Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra que hoy nos vemos afectados, porque no tenemos los recursos necesarios y legítimos que deberíamos percibir por la cantidad de habitantes que tenemos. Santa Cruz de la Sierra está en desventaja, tiene medio millón de habitantes que no están percibiendo recursos de coparticipación tributaria, por el hecho de que no hay la actualización del censo de población y es un gran perjuicio a muchos vecinos», manifestó Fernández.

José Luis Santistevan, secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías, explicó que el proyecto de Decreto Supremo contempla tres elementos importantes: el primero, es la declaratoria de prioridad y la realización del censo 2022; el segundo, establece el ámbito de coordinación entre toda la institucionalidad cruceña, los nueve departamentos, organismos nacionales e internacionales, incluidas las universidades; y el tercer elemento, es el financiamiento.

“Esto no es cuestión de solo voluntad política. Hay una obligación jurídica y constitucional, no puede el país andar sin planificación. Cuando no se planifica se termina haciendo canchas de fútbol y no hospitales, se termina haciendo museos y no escuelas, se termina haciendo otras obras y no infraestructuras.

El segundo elemento es que la ley obliga como Estado y los organismos internacionales y nacionales a tener planificación y hacer los censos en años terminados en cero, pero hubo un retraso de dos años y se realizó el último censo el año 2012 y los 10 años se cumplen en noviembre del 2022. ¿Cuál es la estructura del decreto? Les estamos facilitando al Poder Ejecutivo que trabaje sobre este decreto como hicimos con el de las vacunas», señaló Santistevan.

El secretario municipal recordó que fue el municipio de la capital cruceña quien presentó un proyecto de decreto para que se modifique el decreto de las vacunas y fue así que nació el decreto 4521.

«Hay organismos internacionales que financian la planificación de los Estados a fondo perdido, otros con crédito, 350 millones de bolivianos que deben ser buscados por el Gobierno Nacional adentro y fuera del país”, indicó Santistevan sobre el financiamiento para realizar el Censo Población y Vivienda 2022.