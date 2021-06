Alcaldía cruceña inicia desinfección en el Distrito 4 tras detectar 16 contagios de coronavirus

Este martes por la noche la Alcaldía municipal, a la cabeza de Jhonny Fernández, inició con la desinfección por las calles y avenidas del Distrito 4 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que esta jornada se detectaron 16 contagios de coronavirus durante los rastrillajes de las brigadas médicas.

El personal de salud de turno también desinfectó el mercado Abasto, del tercer anillo de la ciudad, para evitar infectados en este centro de abastecimiento. «Un infectado que entre al mercado, puede infectar a mucha gente. Vamos a entrar a hacerle pruebas a todos. Cada comerciante debe realizarse su prueba, no puede estar con síntomas o con Covid-19 vendiendo», dijo Fernández.

La autoridad edil dijo que esta semana las brigadas continuarán visitando las casas en la Pampa de la Isla y Villa Primero de Mayo, donde se detectó varias familias con síntomas característicos de la enfermedad, por lo que se llevarán medicamentos y pruebas de antígeno nasal. Luego se irá a Montero Hoyos, a continuar con el rastrillaje en busca de sospechosos o casos positivos de coronavirus.

Asimismo, Fernández pidió a la ciudadanía visitar los puntos de vacunación de la capital cruceña para disminuir los contagios, debido a que esta jornada varios centros de inmunización se encontraba con poca afluencia.

“No estoy de acuerdo en que sigamos con la cuarentena rígida que había el año pasado, ahora tenemos que vacunar, tenemos que desinfectar y detectar los casos. Ya no podemos perjudicar más a la economía, por eso no estoy de acuerdo con cuarentena”, señaló el alcalde cruceño.