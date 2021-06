Alcaldía de Tarija retrocede y descarta las mini ferias de Santa Anita

La presencialidad en Santa Anita fue suspendida debido a los contagios y propagación de la pandemia, así lo confirmó el alcalde de Tarija Johnny Torres después del anuncio de la Dirección de Turismo de la Alcaldía de reactivar la economía con la ejecución de estas ferias

Desde la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Tarija señalaron que este año se llevarían adelante las ferias “distritales” de Santa Anita, además de la gran feria artesanal-comercial en la tradicional calle Cochabamba; sin embargo, el alcalde de Tarija Johnny Torres dijo que toda actividad presencial por esta festividad fue “suspendida” por la pandemia.

“Escuché a nuestro director de Turismo (Rolando Vacaflor) que ha dicho que se podía hacer Santa Anita de manera distrital, etc., he instruido que se suspenda la Santa Anita presencial totalmente porque no podemos ir en contrasentido, o estamos en una alerta roja o no lo estamos y volvamos a la Santa Anita como era siempre, una fiesta de los niños”, dijo.

Torres explicó que la esencia de la tradicional Santa Anita en Tarija debe estar enmarcada en los más pequeños del hogar y que se viabilizará la opción para que los productos y servicios se realicen a través de delivery o entrega a domicilio para generar movimiento económico en la región.

“Si yo quiero comprar de la señora con su hijo de la calle Cochabamba, mando (delivery) y compro, nos vamos a tener que acostumbrar a esa clase de cosas, vamos a tener que hacer una Santa Anita virtual en esa medida porque toda aglomeración finalmente termina llevándonos a contagios masivos”, recalcó.

El pasado viernes, la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal de Cercado anunció que esta gestión se permitirá la realización de diferentes ferias tradicionales por Santa Anita, tanto en los barrios como en la calle Cochabamba.

El director de Turismo de la Alcaldía, Rolando Vacaflor explicó que las ferias distritales iniciarán el 1 de julio y la feria comercial que tradicionalmente se realiza en la calle Cochabamba, a excepción de algunos años en los que se realizó en el campo ferial del barrio El Constructor, se mantendrá en ese sector esta gestión.

“Vamos a trabajar en reactivar la economía y poder reactivar el turismo en Tarija entre un 30 y 40 por ciento con relación a la Santa Anita distrital, respetando el 26 de julio nuestra Santa Anita tradicional en la calle Cochabamba. Se realizarán con límite de gente, se van a desarrollar en diferentes espacios barriales”, indicó.

Empero, Vacaflor señaló que surgieron “malinterpretaciones” en torno a la realización de la Santa Anita esta gestión, dado que lo que se prevé es brindar “alternativas para descongestionar” la calle Cochabamba con la feria comercial que se realiza el 26 de julio y llevarla a otros barrios.

“Muchos están de acuerdo y otros no, porque lógicamente la salud está primero, vamos a ver cómo se va a hacer, se innovará con deliverys y entregas a domicilio para los usuarios, no vamos a ir en contra de ninguna restricción en salud”, acotó.