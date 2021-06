Alcaldía motiva vacunación contra el Covid-19 en Trinidad

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, lanzó la campaña denominada “Pone el Brazo y Vacúnate” para motivar a la población a vacunarse contra el coronavirus.

“Lanzamos esta campaña porque vemos que muchos países ya llegaron a la inmunidad colectiva, tenemos el índice más bajo de vacunación, no porque no haya vacunas, sino porque la población no va, por eso, necesitamos que la población nos ayude, así de la mano saldremos adelante”, manifestó.

Hizo notar que algunos países están volviendo a la normalidad, dejando paulatinamente las medidas de bioseguridad, porque alcanzaron un alto índice de vacunación.

Lamentó que el Beni y su capital Trinidad registre uno de los índices más bajos a nivel nacional, lo cual se busca revertir ahora con esa campaña.

Informó que la comuna ha puesto a disposición vehículos en los barrios para que la gente acuda a los puestos fijos de vacunación, pero no se tiene la respuesta esperada.

“Necesitamos acabar con este mal y la única forma de conseguirlo, es aseguro, es con la vacunación”, enfatizó.

El director municipal de Comunicación, Sebastián Murillo, convocó a la población a participar de esa actividad para protegerse del virus.

“La campaña consiste en involucrar a la ciudadanía a motivar al resto de la población a vacunarse por medio de un concurso abierto, donde los participantes expresen a través de un video el por qué se debe vacunar, es decir contrarrestar la contra campaña que hay”, explicó.

Se premiará con 1.000 bolivianos, al primer lugar individual y 2.000 bolivianos al primer lugar de grupos.