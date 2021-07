Alertan que la cifra de decesos por Covid-19 en Bolivia es mucho más alta que la oficial

De acuerdo a Acevedo, uno de las dificultades para tener éxito en las inoculaciones ya no es la falta de dosis en territorio nacional, sino la cantidad de bolivianos y bolivianas que se oponen a inmunizarse por los mitos sobre la dosis.

Fuente: ANF

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus (Covid-19) en territorio nacional, 16.702 personas fallecieron a causa del virus, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. Sin embargo, un análisis de la herramienta digital BoliGráfica da cuenta de que hay un número de “muertes excedentarias” que no están registradas en los datos oficiales.

Diego Acevedo Quintanilla, creador de BoliGráfica, que hace seguimiento a las estadísticas de la pandemia, dice que solo en mayo de 2021 se reportaron oficialmente 1.549 muertos en Bolivia por coronavirus, pero que la cifra verdadera es mucho más alta que la oficial: aproximadamente 3.980, es decir, “2,5 veces más de lo oficial”.

Acevedo añade que cada mes el Servicio de Registro Civil (Sereci) informa sobre la cantidad de muertes (todas las causas) que cada departamento registra. Empero, desde febrero dejó de difundir los datos. De acuerdo a un análisis que realizaron refiere que en mayo de 2021 murieron muchas más personas que en mayo de 2019.

“Conseguimos los datos desde febrero a mayo de 2021, encontré que las muertes verdaderas por Covid-19 superaban -por mucho- a las cifras oficiales. En mayo se observa más muertes excedentarias a diferencia de un mayo ‘normal’ (antes de pandemia)”, agrega a la ANF.

En mayo de 2019, antes de la pandemia, Cochabamba había reportado 813 decesos, La Paz 1.372 y Pando 16 y en mayo del 2021 (durante la tercera ola del Covid-19), Cochabamba registra 2.006 fallecidos, La Paz 2.041 y Pando 33.

En esa línea entre mayo de 2019 y de 2021, se observa que en el departamento de Cochabamba hay un “exceso de muertes” de 1.193, mientras que en La Paz 669 y en Pando 17. Sin embargo, los datos oficiales dan cuenta de que en mayo de 2021 Cochabamba tenía 315 fallecidos por Covid-19, La Paz 148 y Pando 15.

Con esos datos se deduce que La Paz tiene un subregistro de 521 fallecidos, Cochabamba 878 fallecida, y Pando de 2. En porcentaje el subregistro alcanza a 108%, 38% y 13%, respectivamente.

“La diferencia entre el excedente de muertes y las muertes registradas por Covid-19 es el subregistro, otro concepto muy importante. El subregistro representa una aproximación a las muertes por Covid-19 que no fueron registradas oficialmente”, detalla el análisis de BoliGráfica.

Desde la herramienta digital se remarca “que es difícil saber exactamente cuántas de estas muertes excedentes son a causa de la Covid-19, pero podemos asumir que prácticamente todas fueron a causa directa o indirecta de la enfermedad y la pandemia”.

Vacunación

El proceso de vacunación es otro de los temas que BoliGráfica hace seguimiento y Diego Acevedo Quintanilla señala que pese a que el plan del Gobierno era inmunizar a la población vacunable hasta septiembre y octubre no se podrá concretar por la “lentitud” de las inoculaciones.

El responsable de BoliGráfica refiere que el promedio de vacunación actual es de 35 mil dosis diarias y para lograr la meta del Gobierno se requiere aplicar 150 mil dosis por día.

“Estamos muy lejos de esto. Actualmente, usando un promedio de dos semanas, estamos aplicando alrededor de 35 mil vacunas por día. Entonces debemos subir estas cifras drásticamente si queremos terminar de vacunar hasta fin de año. Si seguimos en el ritmo de ahora, terminaríamos de vacunar en el primer o segundo semestre del 2022”, refiere.

De acuerdo a Acevedo, uno de las dificultades para tener éxito en las inoculaciones ya no es la falta de dosis en territorio nacional, sino la cantidad de bolivianos y bolivianas que se oponen a inmunizarse por los mitos sobre la dosis.

“El problema ya no es si hay o no hay vacunas, el problema es la gran cantidad de bolivianos y bolivianas que no quieren ponerse la vacuna. ¿Por qué está dudando tanto la gente? Puede ser desinformación, noticias falsas, la falta de confianza en una vacuna específica u otras cosas”, señala a tiempo de recomendar que tanto el gobierno central y subnacionales deben encarar campañas de concienciación para incentivar las inoculaciones.