Áñez cumplió años entre rejas, la expresidenta afirma que el MAS busca mantenerla en la cárcel

“Hoy se cumplen 90 días de esta ilegal, injusta y fría prisión donde me mantiene secuestrada el MAS”. Así comienza la carta que la expresidenta Jeanine Añez escribió este domingo desde su detención en la cárcel de mujeres de la zona de Miraflores de La Paz, al cumplir 54 años.

Declaró que se considera un “trofeo de la venganza” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y relató lo duro que es para ella pasar esta fecha en prisión, cuando lo que esperaba era estar junto a sus hijos y su madre, que un día antes cumplió 93 años y de quien se publicó (no lo hace ella) en su cuenta en Facebook una fotografía de ambas con el mensaje: “Mi Reinita, hoy es un día especial para dar gracias a Dios por su vida, a pesar de no estar juntas en presencia, nos une el amor que nos tenemos” .

Añez fue aprehendida en marzo en Trinidad, acusada de terrorismo, sedición y conspiración a denuncia de Lidia Patty, exdiputada del MAS, y posteriormente fue enviada con prisión preventiva por seis meses al penal miraflorino, donde ayer esperaba a su hijo José Armando Ribera y a su hermana.

Su hija Carolina, quien estuvo acompañándola permanentemente desde que fue trasladada a La Paz, enfermó con coronavirus. Añez cuenta en su carta que sigue su progreso mediante el teléfono público de la prisión.

“Hoy también cumplo años, en un par de horas vendrá mi hijo acompañado de mi hermana, que hoy nos está acompañando en reemplazo de mi hija, que todavía no ha sido dada de alta. Hace semanas que no puedo verla, me contacto con ella a través del teléfono público del penal, así hago seguimiento a su enfermedad y cómo está evolucionando”, escribió.

En su misiva, escrita a mano y publicada en sus cuentas en redes sociales, ratifica que es una presa política y que, no obstante al trato que recibe, no la doblegarán.

“El MAS ha decidido que su trofeo de la venganza siga detenida en una cárcel, y aquí estoy cumpliendo años y 90 días como presa política y sin poder darle un abrazo a la mujer que me dio todo sin poder recibir el cariño de los míos”, señala.

Luego agrega: “No van a quebrantar mi espíritu, aunque sigan inventando delitos para tapar los suyos. Cuando en noviembre de 2019 asumí la Presidencia de Bolivia fui consciente de la necesidad que tenía nuestra patria de frenar la violencia, devolverle la paz y caminar juntos hacia la reconciliación. Y esa parte de mi vida me da el orgullo y la tranquilidad de saber que prioricé a Bolivia por encima de mi propio futuro”.

Algunos actores políticos se pronunciaron por la fecha, expresando su solidaridad con la expresidenta y condenando su reclusión. “Jeanine Añez cumple años en la cárcel, detenida por un crimen que no existió; que ella no sólo no cometió, sino que físicamente no pudo cometer. Espero se mantenga sana y tenga chance para defender, en un debido proceso, su paso por la historia nacional”, escribió, por ejemplo, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

Óscar Ortiz, exlegislador y ministro de su gabinete, también lo hizo. “Jeanine Añez hoy (por ayer) cumple 90 días en prisión, la misma fecha de su cumpleaños. No corresponde felicitarla sino desear que Dios la bendiga y le dé fortaleza para resistir la injusticia y reclamar el respeto y el juicio justo que merece como ciudadana y expresidente del Estado”, escribió.

El exdiputado Amilcar Barral publicó en sus cuentas en redes sociales fotografías de él junto a la expresidenta, con el mensaje: “Feliz cumpleaños, compañera, amiga ¡Feliz cumpleaños mi Presidenta! Ya pronto pasará esta pesadilla y los que ahora están detrás de su encierro, en su momento pagarán el daño que hacen por su venganza política”.

Añez declaró la pasada semana en el caso que se le sigue. Reveló, entre otras cosas, que durante los conflictos sociales que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y su posesión como sucesora transitoria, sufrió maltrato del entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, quien ahora es procesado junto a ella por el mismo caso.

También contó que expresó su disposición a asumir la Presidencia luego de haber recibido una llamada desde la reunión que en dependencias de la Universidad Católica Boliviana buscaba la pacificación del país con presencia de representantes de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional, además de actores políticos.

Para el MAS, que impulsa el juicio en su contra mediante la denuncia de Patty a la que luego se sumaron el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, Añez fue presidenta gracias a un golpe que fue alentado por políticos de la oposición, la Policía, las FFAA, la OEA, EEUU, la UE y, recientemente, sumó a la lista al expresidente Lenín Moreno, de Ecuador.