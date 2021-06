Áñez declaró que en 2019 legisladores del MAS se comprometieron a sesionar, pero no asistieron

Fuente: lostiempos.com

En su declaración ante la Fiscalía, la expresidenta relató los pormenores de lo ocurrido los días previos a su asunción como jefa de Estado, en noviembre de 2019. Mencionó que conoció a Luis Fernando Camacho el 11 de noviembre, un día antes de su asunción constitucional, y que el entonces comandante de las FFAA, Williams Kalimán, le rechazó las llamadas. Aseveró que los parlamentarios del MAS se habían comprometido a sesionar, pero no asistieron. El documento fue publicado por Página Siete.

Áñez cumple tres meses de detención preventiva en el penal de Miraflores, acusada por el caso de supuesto golpe de Estado. Emitió su declaración ante el Ministerio Público el 7 y 8 de junio.

Relató que el 11 de noviembre llegó en un vuelo de Amaszonas a La Paz y que coincidió con el senador Oscar Ortiz en el avión.

Dijo que se debía reunir con sus colegas parlamentarios en La Paz para buscar una salida constitucional al vacío de poder que dejó la renuncia de Evo Morales y de los principales jefes del MAS en la Asamblea Legislativa.

Señaló que ese día fue la primera vez que vio a Luis Fernando Camacho, a quien sólo conocía por los medios. Se reunió con el cívico cruceño en el hotel Casa Grande de la zona Sur, donde también estaban Marco Pumari, Jerjes Justiniano y otros.

“Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no eran de ningún partido político. Dijeron que buscaban una sucesión constitucional para pacificar el país, me dijeron que si yo estaba allí es porque mi cargo es lo más apegado a la Constitución, que es la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Senadores. La reunión fue corta, les manifesté que yo no iba a imponer nada, que mi persona no tenía ningún protagonismo”, señaló.

“Si tenía apoyo de la población para asumir el cargo, lo asumo. Pero si no tampoco me voy a molestar ni a imponer”, declaró.

Dijo que a las 14:00 se dirigió a la ALP en el vehículo asignado por el Senado, donde hizo una improvisada conferencia de prensa para hablar de la necesidad de pacificar el país y que los parlamentarios se reunirían para buscar una salida constitucional al vacío del poder.

Señaló que ese día no se avanzó porque a muchos parlamentarios les fue imposible llegar a La Paz por la convulsión social. “Era una situación de violencia y nerviosismo”, dijo.

Dijo que la Policía no tenía municiones ni gases y que tuvo que salir de la Asamblea disfrazada con una chaqueta y una capucha. Fue trasladada a la Academia de Policías, donde estaban Marco Pumari, Camacho y los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo. “No supe cómo salieron los otros senadores”, dijo.

Contó que, ante la situación de violencia de algunos sectores sociales y la desesperación, “me atrevo a llamar al comandante de las Fuerzas Armadas Carlos Kalimán, alguien me pasó su número, y le pedí que ayude, que habían pedidos de la Policía que estaban siendo rebasados, y a ello me contesta groseramente, “cuando usted sea presidenta va a poder darme órdenes”, luego apagó su celular.

Relató que una mujer policía le cobijó a ella y su familia. La uniformada le mencionó que los policías estaban de miedo porque ya no tenían municiones ni cómo defender a nadie.

Dijo que “esa noche fue durísima” porque amenazaron con quemar su casa en Trinidad.

Comentó que esa noche el comandante Yuri Calderón desde la plaza Murillo “pide ayuda a mi persona” y luego “es así que llega una carta a mi persona del comandante general, fue allí que no sabía qué hacer, se me ocurre que podía hacer un video, ya que me trató mal en la tarde en la llamada, lo importante era que ayude. Entonces, yo hago el video solicitándole que ayude a la Policía como a la población, fue un pedido que le hice ante la petición escrita de Calderón, para que cese la violencia”, relató.

“Jamás llamé a alguien pidiendo que reprima a la población, al contrario, pedía ayuda, para ello ya habían quemado las casas de Waldo Albarracín, Casimira Lema, módulos policiales y otros”.

Dijo que el día 12 de noviembre volvió a la Asamblea y que los parlamentarios del MAS, como Omar Aguilar, buscaron todas las formas para llegar y que, según fuentes de la Iglesia, había el compromiso del MAS para sesionar.

“Habían comprometido la asistencia, se estaba viendo la forma de cómo lleguen. Al Senado hubo una contraorden, Omar Aguilar exsenador del MAS y otros diputados manifiestan que Adriana Salvatierra los había llamado para que no asistan a ninguna de las convocatorias para la Asamblea”, señala en su declaración.

“Ya estábamos en un momento de extrema convulsión, había que hacer algo, viene la asesora del Senado Gabriela Díaz. Ella me dijo que Adriana Salvatierra le dijo que no debía llevarse a cabo la sesión y ella le respondió que ‘usted ya no es presidenta del Senado’. Salvatierra le había instruido; ella dijo ‘me siento amenazada’, yo le dije que ‘ella renunció ya no es presidenta del Senado, tranquila nosotros te vamos a proteger’, yo estaba convencida de que los parlamentarios que se comprometieron a estar iban a llegar”.

Pero los legisladores del MAS no asistieron a ninguna de las reuniones “pese a que se habían comprometido a participar, invitaron a León de la Torre que era de la Unión Europea, que era uno de los facilitadores”, dijo.

“Entonces decidimos llevar adelante la sesión, en ese mismo día sale el Comunicado del Tribunal Constitucional”, dijo.

“En esa sesión estábamos sin presidente del Estado, ni vicepresidente, sin presidente de la Cámara de Senadores, sin Presidente de Diputados, sin primer Vicepresidente y sólo estaba yo como segunda vicepresidenta del Senado, todos habían renunciado a sus cargos, había un vacío de poder. Entonces, instalamos la sesión ordinaria debido a la emergencia”, dijo

“En ese momento sensible, muy peligroso, los que cometieron incumplimiento de deberes fueron los senadores del MAS al no asistir a la convocatoria convocada”, señaló.

Dijo que de acuerdo al reglamento interno de la Cámara de Senadores, el artículo 41.A señala que son atribuciones de la segunda vicepresidenta a) reemplazar a la presidenta o a la primera vicepresidenta cuando se halla ausente por cualquier impedimento”. Eso es asunción automática del cargo, es administrativo, no requiere ninguna formalidad. «En este caso estábamos ante la ausencia defninitiva de todas las autoridades que habían renunciado y bajo ese artículo asumo la presidencia del Senado en primera instancia», dijo.

Luego se trasladaron a la Cámara de Diputados para sesionar en Asamblea y conforme al artículo 169 de la CPE, numeral 1, que señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o presidente del Estado será remplazado por el vicepresidente o presidente de la Cámara de Senadores o a falta de éste por el Presidente de Diputados”.

«Ahí tenemos el respaldo constitucional que establece que se debe asumir ipso facto», señaló.

“En consecuencia, yo asumo la Presidencia y lo que hago es instrumentalizar las normas, el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 41 A, la CPE en su artículo 169 y respaldada por el comunicado del Tribunal Constitucional”, concluyó.

Luego detalla que la ALP aprobó la ley 1270 de prórroga excepcional de mandato que estipula extender el mandato constitucional.

Dijo que no le posesionó ningún militar y que el uniformado que sale en la foto solo le está acomodando la banda presidencial.

Señala que es una presa política, que le acusan de delitos que no ha cometido y que no hay sustento para acusarla. Apunta al Ministerio de Gobierno por inventar nuevas acusaciones sólo para tenerla presa.