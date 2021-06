Ante reclamos, PAI afirma que para segunda dosis se debe ir al mismo lugar de primera vacuna

Fuente: Página Siete

Este sábado varias personas expresaron su molestia porque no pudieron ser vacunados con la segunda dosis. Al respecto, desde el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) afirmaron que para la segunda dosis contra la Covid-19, se debe acudir al mismo lugar donde le aplicaron la primera vacuna.

“La gente si se ha hecho poner su primera dosis en un punto determinado, para la segunda dosis tiene que acudir al mismo lugar. No pueden acudir, por ejemplo, si yo me hice vacunar en el monoblock de la UMSA, no puedo dirigirme a la EMI o la Casa Social del Maestro, que es lo que sucedió este sábado y eso ocasionó un desorden”, afirmó la responsable departamental del PAI, Peggy Ibáñez.

Citó otro ejemplo y dijo que si una persona fue vacunada en la EMI, y luego viaja por temas laborales al área rural, no podrá ser vacunado en el lugar donde se encuentra, sino que tiene que dirigirse donde le pusieron la primera dosis.

Lamentó que la gente no atienda a las recomendaciones y explicaciones que se les da cuando se les aplica la primera vacuna, donde se les recalca que deben acudir al mismo lugar.

“No es culpa del personal, algunos puntos que han cerrado, se deben a que el personal se ha contagiado y en otros están haciendo la desinfección del predio para precautelar la salud de la población que se dirige a los puntos habilitados.

También recalcó que los nuevos puntos que se habilitaron para este sábado como: la Anapol, el Hospital Metodista, ambos en La Paz, o el Hospital El Alto Sur y el Teleférico Rojo, en la urbe alteña, son para aquellas personas que recién recibirán la primera dosis, no para los que ya fueron vacunados en otros lugares iniciales, ya que el objetivo es que la vacunación se masifique.

Para este domingo 6, en el único punto que atenderán será en el Teleférico Rojo, zona 16 de Julios, donde se aplicará sólo la primera dosis contra la Covid-19 y no así la segunda inyección, enfatizó Ibáñez.

Reclamos

Este sábado, en las redes sociales se observaron varios reclamos de los que no pudieron ser inmunizados, entre ellos, el usuario Guimer Zambrana observó que el Ministerio de Salud haya comunicado que la población puede irse a vacunar la segunda dosis en el IBR de Calacoto, pero cuando la gente comenzó a llegar, la instalación permaneció cerrada.

En el lugar se puso un comunicado que señalaba que, “no se procederá a la segunda dosis porque no se cuenta con vacunas Sinopharm”.

Mientras que, el usuario Puka Reyesvilla escribió en su tuit: “¿pará qué habilitan centros de vacunación en sábado?, si cuando llegas te dicen: no pueden vacunarte porque no es el centro donde recibiste la primera dosis o que se les acabó la vacuna. Me ocurrió esta mañana en la Anapol y el Hospital Metodista”.