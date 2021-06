Anuncian querella contra los autores del incendio en Otuquis

Fuente: eldia.com.bo

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), anunció que se constituirá en parte querellante contra el autor o autores del incendio provocado en pastizales ubicado dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado “OTUQUIS” declarada como área protegida.

El 28 (de mayo) la Fiscalía de Puerto Quijarro de oficio ha iniciado un proceso en el marco del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal que establece sanciones penales para quienes fueren los autores de ese incendio. (…) La #ABT se adhiere a esa demanda para determinar quiénes fueron los responsables de ese suceso”, explicó su director Omar Quiroga.

Según la autoridad se maneja como hipótesis que quienes provocaron el incendio fueron cazadores furtivos y que la acción penal se enmarca en el hecho que el área afectada está en un parque natural protegido.

Quiroga explicó que, hasta la tarde del lunes, tras realizar un sobrevuelo en la zona, el incendio ha sido controlado ya no hay fuego de magnitud en la zona, las hectáreas afectadas son aproximadamente 2.500, solo pastizales.

Asimismo, enfatizó de forma categórica que la ABT no emitió ninguna autorización de quema en ese lugar al ser un área fiscal no disponible y al no haber asentamiento de ninguna comunidad.

La quema de pastizales se produjo en las sabanas de los bañados pantaneros del Parque Nacional Otuquis, ubicado a 170 kms al sur de Puerto Suárez en la prov. German Busch de Santa Cruz, colindante con la frontera paraguaya.