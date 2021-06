Aproximadamente 50 médicos perdieron la vida durante la tercera ola, dice Larrea

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó que al menos 50 médicos fallecieron durante la tercera ola de la pandemia, razón por la que la entidad ordenó el repliegue de los galenos de aquellos lugares donde no haya condiciones de trabajo.

Consultado por Página Siete Digital, Larrea explicó que este dato, actualizado hasta el viernes de la semana pasada, es resultado de los informes de los colegios médicos de cada departamento, la región más afectada es Cochabamba, donde 28 médicos perdieron la vida.

Sólo en la página de Facebook del Colegio Médico Departamental de Cochabamba se publicaron cerca de 30 avisos necrológicos sobre médicos que perdieron la vida desde el 4 de mayo, fecha en la que comenzó la tercera ola de la pandemia, constató este diario.

Lo mas grave es que los médicos que fallecieron durante la tercera ola estaban vacunados, con las dos dosis, destacó Larrea. Consultado sobre ello, respondió: «Sí, con las dos dosis».

“Seguimos en primera línea, seguimos dando nuestra vida por el país, hasta el momento deben estar por los 50 (médicos) a nivel nacional en esta tercera ola y eso nos preocupa. Las autoridades no hacen nada, más es el show de las vacunas y lo que necesitamos ahora es que la población esté de lado del mandil blanco”, informó a la Red Uno.

“Se ha ordenado el repliegue en lugares donde no haya condiciones para atender a pacientes con Covid-19. Lugar donde no tenga las condiciones, no podemos ir a ofertar nuestra vida”, sentenció.

La primera semana de junio, el presidente de este colegio alertó que la situación de los médicos en todo el país era crítica.

Hasta ayer, 13 de junio, Bolivia registró 406.954 casos de Covid-19 y desde el inicio de la pandemia, el total de decesos asciende a 15.542.