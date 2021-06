Arias insta a La Paz Limpia a resolver el pago de sueldos a sus empleados

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani /La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó ayer que la empresa de aseo La Paz Limpia debe realizar el pago de sueldos, solucionar el conflicto laboral con sus trabajadores y que los éstos vuelvan a cumplir sus funciones en las calles.

Por segundo día consecutivo, los obreros de los overoles verdes no salieron a barrer las arterias paceñas, pero sí se dieron cita frente al Palacio Consistorial para protestar y exigir el pago de sus salarios.

Después de mediodía, Arias salió al encuentro de los trabajadores para escuchar su reclamo y también para explicar la postura de la Alcaldía. La autoridad indicó que ya acordó con los ejecutivos de La Paz Limpia cómo pagará la deuda que la municipalidad tiene con la empresa de aseo desde anteriores gestiones.

Aseguró además que ya se realizó el pago de la cuota correspondiente a mayo para cubrir el pago de sueldos y gastos operacionales de la empresa.

“¿Por qué no le piden ustedes a la empresa cuentas?, ¿saben qué ha hecho la empresa? Ha agarrado esa plata y ha pagado otras deudas. ¿Es mi culpa?”, inquirió el burgomaestre paceño a los trabajadores que protestaban.

Trabajadores

Desde las 9:00 de ayer hasta después de mediodía, los trabajadores de La Paz Limpia efectuaron la segunda jornada de protesta y bloqueo de la calle Mercado, frente a la Alcaldía. La movilización con estribillos, carteles, botellas rellenas de piedras a modo de sonajeras, megáfonos y petardos paralizó el tránsito de vehículos en el sector.

Para los movilizados, la entidad que debe solucionar el problema de los sueldos impagos es la Alcaldía por la deuda que ésta tiene con La Paz Limpia.

“La empresa por lo menos sacó préstamos para pagarnos todo este tiempo, pero este mes ya no tiene de dónde sacar; entonces, si la Alcaldía no paga a la empresa, la empresa no nos paga a nosotros y los únicos perjudicados somos todos nosotros”, afirmó una de las trabajadoras.

“¡Por culpa del Alcalde estamos en las calles!”, se escuchaba vociferar a los trabajadores de aseo que se dieron cita al lugar. Anunciaron que en caso de que la Alcaldía no atienda su demanda, bloquearán el ingreso al relleno sanitario de La Paz.

A su turno, Arias, mostró los cheques consignados a nombre de La Paz Limpia y explicó a los trabajadores los acuerdos a los que arribó con los ejecutivos.

“Yo me comprometí a pagarles cada 7 (de cada mes) siete millones de bolivianos y cada fin de mes otros siete que hacen 14, eso se ha cumplido en mayo. Ahorita en las cuentas de la empresa hay ocho millones 120 mil bolivianos. De esos ocho, la empresa necesita cuatro millones para pagarles”, ratificó Arias.

En tanto, Hugo Careaga, uno de los ejecutivos de La Paz Limpia, en contacto con Página Siete se abstuvo de emitir alguna opinión sobre el conflicto con sus trabajadores para “no entorpecer”, las negociaciones con la Alcaldía. Empero adelantó que en los próximos días se conocerá la posición de la empresa de aseo.

Ayer por la tarde la protesta cesó frente al edificio edil. Los trabajadores de limpieza se replegaron a sus domicilios, pero dejaron un reguero de basura, botellas rellenas de piedras y las jardineras maltrechas alrededor del Palacio Consistorial.