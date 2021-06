Arispe: «Mi meta es competir en los JJOO y un Mundial»

Fuente: lostiempos.com

“Mi objetivo principal es competir en los Juegos Olímpicos y un Mundial de atletismo”, dijo Leticia Andrea Arispe Soria, que hace 10 días batió el récord absoluto en la prueba de 200 metros e igualó el de 100 metros en Bolivia.

Además logró muchos éxitos en su carrera deportiva desde que empezó a competir en 2017. Ahora sueña en ser la mejor atleta en Sudamérica.

¿Cómo surge su atracción por el deporte?

Cuando tenía cinco años (2004), comencé a practicar kárate, pero a mis 11 años, cuando tenía el grado de cinta amarilla y mi Sensei (entrenador) era Reinaldo Villa (+), dejé este deporte, porque ya no me gustaba.

El año 2017, mis padres me incentivaron para que me dediqué al atletismo, que era otro deporte que me llamaba la atención. Luego de entrenar unos meses en agosto del mismo año comencé a competir y me gustaba cada vez más este deporte. Entonces, intensifiqué mis entrenamientos y mejoré mi nivel técnico y, con la bendición de Dios, llegué a lograr muchos lauros.

¿Qué opina sobre el récord que obtuvo hace unos días?

Me siento muy emocionada y feliz por haber logrado el nuevo récord nacional en 200 metros y haber igualado el de 100 metros. Creo que es una recompensa a mi esfuerzo y disciplina en los entrenamientos, antes de estas pruebas del Grand Prix Internacional Julia Iriarte, que se realizó el 18 de junio en el estadio de atletismo.

Después de más de nueve años batí el anterior récord. Registré un tiempo de 24”29c en la prueba de los 200 metros y superé la anterior marca de la valluna Leslie Arnez (24”33c), de mayo de 2012; además mejoré también el de la categoría U-23; mientras que en la prueba de 100 metros igualé el récord de la cruceña Alinny Delgadillo, que era de 11’84c y que esta vigente desde junio de 2018.

¿Cuál fue su campaña desde que empezó a competir?

En el primer Gran Prix Sudamericano Mario Paz, que participé en 2017, me clasifiqué tercera en 200 metros y sexta en 100 metros, pero ello no me desanimó, sino que me permitió superarme cada año hasta llegar al primer puesto, tanto en eventos internacionales como en muchos nacionales que se realizaban en el interior del país y esta ciudad. Mi especialidad siempre fue la velocidad en 100 y 200 metros, además que participé también con éxito en algunas competencias de 60 metros.

Este año, en mayo, competí en el Sudamericano de Guayaquil, Ecuador, ocupé el sexto lugar en 100 metros y séptimo en 200 metros.

¿Quién es su entrenador?

Entreno bajo la dirección de Héctor Fernández (a quien debo mis éxitos y además creo que no lo defraudé), desde principios del año 2017 hasta ahora y estoy en el Club Atlético Vincitori.

¿Cuánto tiempo entrena?

Dos horas al día en la pista del GAMC o del estadio Félix Capriles, según la disponibilidad de ingreso que haya a ambos escenarios por la restricción por la Covid-19.

¿En qué campeonatos planea competir en los próximos meses?

En los Juegos Panamericanos Junior a realizarse en Calí, Colombia, y en el torneo Sudamericano a realizarse, también este año, en Guyana.

Ojalá Dios quiera que logre la clasificación en el ranking nacional tanto en 100 como en 200 metros.

Para el próximo año tengo previsto competir en el Mundial y los Juegos Panamericanos en Chile, además en todos los torneos nacionales y departamentales.

¿Qué otros proyectos tiene a futuro como atleta?

Mi meta principal es llegar a ser una de las mejores de Sudamérica para ser el orgullo de mi país y clasificarme a eventos internacionales, como un Mundial y los Juegos Olímpicos (no el de Tokio), sino los próximos (París 2024). Sueño con que el deporte individual crezca en Bolivia y tenga más apoyo.

¿Qué apoyo recibe de sus padres?

Son los que me motivan a ser una mejor atleta cada día, ellos me han enseñado a luchar por mis sueños y me creo bendecida por Dios. También me ayudan en mis entrenamientos, fuera de pista, como dormir bien, comer algo saludable y me llevan a las competencias en que debo participar.

¿Aparte del atletismo a qué se dedica actualmente?

Egresé de la carrera de derecho de la universidad y estoy concluyendo mi tesis, cuya temática tiene que ver con el juego limpio en el deporte desde un punto de vista jurídico penal; me dedico a ello y a entrenar.