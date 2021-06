Armie Hammer se internó en una clínica para tratar sus adicciones

El actor se comunicó con Elizabeth Chambers, su ex esposa, para pedir ayuda

El actor Armie Hammer está internado en una clínica para adicciones (Foto: EFE/EPA/WARREN TODA)





Tras meses de acusaciones por violación, abuso sexual y más, Armie Hammer se internó en un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de Orlando, en el estado de Florida.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, el actor tratará adicciones de alcohol, drogas y sexo. Además, una fuente cercana a Hammer confirmó a la publicación que éste llamó a Elizabeth Chambers, su ex esposa, a finales de mayo para pedirle ayuda y expresar que estaba listo para un tratamiento.

El sábado 29 de mayo por la mañana, el actor de 34 años fue visto en el aeropuerto de Grand Cayman, listo para dejar las Islas Caimán, en donde ha estado viviendo desde que las acusaciones se hicieron públicas. De acuerdo con un testigo citado por la revista, Chambers y sus hijos acompañaron a Hammer a la terminal aérea, en donde se despidieron de él “con abrazos”.

Dos fuentes confirmaron a la revista que Hammer se registró dentro de la clínica el pasado lunes 31 de mayo, en donde ha estado por más de una semana.

El actor le habría pedido ayuda a su ex esposa (Foto: Frazer Harrison/AFP)

“Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada, y que eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo fue perfecto. Pero esa no es necesariamente la forma en que van las cosas. El hecho de que vengas de una educación donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas”, expresó un amigo del actor.

Por otra parte, otro amigo de la familia confirmó que el intérprete está comprometido con su salud y conseguir la custodia de sus hijos.

“Esta es una clara señal de que él está volviendo a tomar control de su vida y él sabe que este es un paso para su bienestar en general”, agregó.

Hammer ha estado en el centro de la polémica desde enero de este año, cuando a través de una cuenta de Instagram anónima llamada “House of Effie”, se filtraron supuestos mensajes privados en los que detalla perturbadoras fantasías sexuales. Desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos ex parejas.

Hammer ha estado en el centro de la polémica desde se filtraron supuestos mensajes privados en los que detalla perturbadoras fantasías sexuales (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

El actor ha declarado que sus actividades sexuales fuera de su matrimonio con Chambers, quien le pidió el divorcio el verano pasado después de diez años juntos, fueron “completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias”.

Allred señaló que la rueda de prensa tenía por objetivo “responder” a esa declaración de Hammer, quien perdió el contrato con su agencia de representación y su publicista, así como los papeles que tenía previstos: una serie sobre el rodaje de la película “The Godfather” (1972) y una comedia con Jennifer López.

Effie, de la que solo se divulgó que vive en Europa, explicó que conoció al protagonista del filme “Call Me By Your Name” en 2016, cuando tenía 20 años, por medio de la red social Facebook y que pronto se vio envuelta en una “intensa” relación con el actor, que la sometió a “tácticas de manipulación” y “se volvió cada vez más violento”, según alegó.

Aunado a esto, a mediados de marzo se dio a conocer que la Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando al actor Armie Hammer por un supuesto delito de violación. Esto después de que una mujer pusiera en conocimiento de las fuerzas del orden un incidente ocurrido en 2017.

El actor también está bajo investigación por una supuesta violación (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

La oficina de delitos sexuales de la policía confirmó que abrió el expediente el pasado 3 de febrero, cuando llegó el testimonio que, según fuentes citadas por Los Ángeles Times, coincide con el relatado este jueves por una mujer representada por la abogada Gloria Allred en una rueda de prensa.