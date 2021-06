Arranca de un mordisco la oreja a su pareja porque se negó a mostrarle su celular

Una mujer perdió el cartílago de su oreja por un mordisco que le propinó su pareja. La mujer se negó a mostrarle los escritos que tenía en su celular. El hecho ocurrió en el Plan 3.000, Santa Cruz.

La mujer llevaba cinco meses distanciada con su pareja. El hombre la golpeó y le quitó el aparato electrónico.

“Me golpeó con mi propio celular y luego sentí que me abrazo mordiendo mi oreja. Siempre me celaba, no le gustaba que platique con nadie ni que salga con mis amigas”, relató la víctima.

Llama la atención que los familiares de la mujer, quienes presenciaron la golpiza no hicieron nada, menos llamaron a la Policía.

El domingo, el hombre fue encontrado en el domicilio de sus padres bajo efectos del alcohol. De acuerdo al informe forense la víctima tiene 20 días de impedimento y debe ser sometida a una cirugía reconstructiva.