Asambleísta de Creemos afirma que es un acto de represalia del oficialismo someter a comisión de ética a los diputados de las bancadas de oposición

Fuente: Prensa Creemos

Paola Aguirre, representante de la Bancada CREEMOS, se refirió acerca del viaje que realizaron los diputados de la Bancada de Creemos y Comunidad Ciudadana a Estados Unidos, al respecto manifestó que, éste es un acto más de represalia, el hecho de someter a la comisión de ética a los miembros de las bancadas opositoras que fueron a instancias internacionales a denunciar lo que estaba pasando en Bolivia.

“Es un acto de intolerancia, porque definitivamente Bolivia forma parte de una comunidad internacional. ¿y que han hecho los diputados y senadores?, pues han acudido a las instancias internacionales para denunciar las vulneraciones de los derechos y de las garantías de los ciudadanos en el Estado boliviano. Porque en el Estado boliviano definitivamente el gobierno del Movimiento al Socialismo, el gobierno de Luis Arce no lo ha hecho antes, no lo va a ser ahora, porque no respeta los derechos y las garantías de los ciudadanos, esto es un acto más de represalia, de intolerancia, de persecución a quienes piensan diferente, a quienes piensan distinto, en relación a ese plan hegemónico de poder que tiene el Movimiento al Socialismo”.

Aguirre aseguró que es un absurdo esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que el MAS nunca aprobaría el hecho de que desde Bolivia salgan voces de reclamación de denuncia de las vulneraciones de los Derechos en el orden interno, debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional, no actúa por decisión propia, “ellos siempre actúan en servilismo al Poder Ejecutivo no hay independencia de órganos y al propio Evo Morales, que no tiene ningún cargo institucional, pero es el que sigue mandando al propio Luis Arce como presidente y ni qué decir a la asamblea legislativa”.

Reiteró que seguirán en la lucha de manera conjunta con la ciudadanía, que “es inútil tratar de hacer entender al movimiento al socialismo sus propios errores, ellos son conscientes de que no corresponde someter a comisión de ética a estos diputados y senadores de oposición que han viajado a Estados Unidos, lo hacen porque en una clara y manifiesta acción de abuso de poder, ni siquiera cabe la necesidad de hablar de presentación de descargos, porque los descargos son elocuentes, son evidentes, toda la ciudadanía sabe que lo que hicieron estos parlamentarios de oposición es ir a denunciar ante organismos internacionales lo que pasa en Bolivia”, dijo.

Pidió a la ciudadanía mantenerse alerta porque los diputados, los senadores, los parlamentarios de oposición no actúan en nombre propio, actúan en representación de los ciudadanos, que a su vez los han elegido por voto directo, por voto popular, entonces “nosotros vamos a mantener alerta, vamos a estar informando constantemente a la ciudadanía y vamos a luchar para evitar que se consuman los atropellos a los que siempre está acostumbrado el movimiento al socialismo”.