Aseguran que no hay regulación urbana adecuada en Oruro

Fuente: La Patria

Los problemas acontecidos en las avenidas 6 de Agosto y de Circunvala3+ue por los años de vigencia se convirtió en obsoleto, ante la explosión de crecimiento demográfico que se dio en la ciudad con zonas de nueva creación, la mayoría producto del avasallamiento y el apropiamiento indebido.

ANTECEDENTES

En el 2014, durante la gestión de Rossio Pimentel, se inició la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una inversión inicial de 1.7 millones de bolivianos y adjudicada a la consultora Conam-Aram, fue concluido en el 2016.

Durante la gestión de Edgar Bazán, en agosto del 2016, el documento de tres tomos (diagnostico municipal, evaluación del territorio del municipio y la propuesta en si del ordenamiento de la ciudad), fue presentado al gobernador Víctor Hugo Vásquez para que haga las gestiones de su implementación y la abrogación definitiva del Plan Regulador de la década del 70.

Ante este hecho, surgieron observaciones, el documento nunca aprobó el Concejo Municipal, algo que ocurrió recién en noviembre de ese año, pero la Comisión de Infraestructura, presidida en ese entonces por Denisse Villca, cuestionó los documentos y por el análisis de este proyecto, quedó relegado para el 2017.

El siguiente año se propiciaron diferentes sesiones con el análisis de este tema, pedido de informes al secretario de Infraestructura Urbana; Carlos Delgado, explicaciones a la empresa Conam-Aram, entre otros.

Incluso se denunció que el Plan de Ordenamiento Territorial solo era una copia del Plan Regulador y que el proyecto habría incrementado su costo en más de dos millones de bolivianos. Al final los informes fueron insuficientes para los concejales quienes dejaron el tema pendiente para el 2018.

Ese año poco se habló del POT y finalmente quedó en el olvido durante el 2019 y el 2020, que por los conflictos y la pandemia, causa más de un inconveniente a una ciudad que creció de forma desordenada y ahora tiene un sinfín de problemas a causa de la falta de un plan de ordenamiento territorial.

NO HAY DOCUMENTACION

El concejal Secretario del ente legislativo, Jesús Cruz afirmó que actualmente el problema es la falta de documentación sobre varios temas que genera conflictos, entre ellos el caso de la avenida 6 de Agosto y de Circunvalación, la cancha 31 de Octubre y otros que tienen que ver con avasallamientos.

“El Plan de Ordenamiento Territorial que ha sido licitado hace tiempo con un crédito correspondiente, imagínese han pagado el 50 por ciento de ese proyecto pero no tenemos respuesta y resultados para hacer un Ordenamiento Territorial en nuestro municipio. Ahora vamos a buscar nuevamente financiamiento, es lamentable que hayan pagado el 50 por ciento y no tengamos documentación, solo tenemos el proyecto de nombre y algunas resoluciones pero no tenemos la forma y el proceso de esto, pero estamos investigando”, aseveró la autoridad.