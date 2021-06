Así fue la increíble transformación de la hija de Lucero

La también hija de Mijares mostró una faceta que sus fans no conocían

Foto: Instagram @luceromijaresoficial





Lucerito Mijares participó el sábado 22 de mayo en el concierto por streaming Siempre Amigos realizado por sus padres, donde interpretó diversas canciones, tanto en inglés como en español, confirmando el gran talento que heredó.

Hace pocos días la adolescente sorprendió a todos, ya que lució un increíble maquillaje. Esto sucedió el fin de semana pasado cuando acudió de nueva cuenta al teatro para presenciar la obra La Jaula de las Locas. Su amigo y actor Rogelio Suárez compartió una foto a su lado, algo que fue muy inusual, haciendo que se volviera viral.

La imagen fue acompañada con una descripción cariñosa para la hija de Mijares: “Te adoro Amika. Soy tu mega fan”, también añadió unos emojis de corazón. En la fotografía se puede ver la característica sonrisa de Lucerito, pero nunca había mostrado su rostro maquillado.

Su participación en el concierto de sus papás fue todo un éxito (foto: captura de pantalla Instagram/@luceroftbuenfil)

En la instantánea se puede ver a la cantante con los labios pintados en un tono metálico, con pestañas postizas, un difuminado de sombras en el párpado de sus ojos, yendo de un tono muy negro en los extremos hasta llegar a un color amarillento hasta la parte del lagrimal, además de un delineado negro y con el cabello recogido.

Sus admiradores estaban sorprendidos por el cambio de la hija de Lucero. La imagen fue compartida en los diversos clubes de fans, teniendo miles de reacciones y comentarios que destacaban lo bien que se veía su make up y el gran parecido que tenía con su mamá.

En una transmisión en vivo con el actor Emiliano Gatica, confesó que le gustaría cambiar sus ojos “lo que daría por tener los ojos claros, siento que me vería muy diferente”, comentó la cantante, recibiendo la negativa de su amigo, pero ella insistió.

Lucerito es la segunda hija de Mijares y Lucero (Foto: captura de pantalla Instagram/@luceromijaresoficial)

Lucerito ha tenido todo el apoyo de sus padres para impulsar su carrera como cantante y las primeras incursiones en la música han sido al lado de ellos. Sus dos primeras canciones la realizó junto a su famoso padre y después tuvo la oportunidad de sumarse a la gran voz de su madre Lucero, la joven ganó su primer premio en la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards.

Con este premio, la adolescente superó a las otras hijas de famosos como Mía Rubín y Sarita Sosa, la hija de Lucero se mostró muy agradecida con el público, ya que ellos se encargaron de votar por ella para obtener el reconocimiento.

La hija de Mijares ha hecho más apariciones en premios o conciertos que su hermano mayor (Foto: Instagram @luceromijaresoficial)

En una entrevista realizada por Suelta la Sopa realizada hace un par de meses reconoció que participar en los concierto de sus padres ha sido un gran honor y una responsabilidad para ella: “Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo”, agregó la joven.

También compartió que llevará las cosas con calma y por el momento planea mantenerse en casa. Fue cuestionada por si ella deseaba incursionar en el mundo de la música con un álbum o en las telenovelas como su madre, Lucerito comentó: “Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así de rápido”.

Lucerito también participó en un concierto de su madre en noviembre de 2020 (foto: captura de pantalla Instagram)

Finalmente compartió que después de contagiarse de COVID-19 se encuentra muy bien de salud, y confesó que sí llegó a temer por ella y por su madre: “Sí nos sentimos bastante mal las dos, tuve mucho miedo tras salir positiva, pero gracias a Dios ya estamos súper bien las dos”.