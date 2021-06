Así quedó atrapada Britney Spears en una red de injusticia

Fuente: El Mundo

Henry Mance

Hay muchos villanos en la historia de la estrella del pop Britney Spears. Están los comentaristas, que la usaban para excitarse sexualmente cuando era niña y como remate cuando era joven. Están los paparazzi, que la acosaron cuando estaba con su bebé. Hay exnovios, parásitos y nosotros, los exigentes fans.

El trabajo del sistema judicial es reconocer a los villanos y enviarlos a donde se merecen. En cambio, durante 13 años, los tribunales de California han recompensado al padre de Spears, Jamie, un hombre de negocios fallido que luchó contra el alcoholismo, una vez se declaró en bancarrota y que, según el documental Framing Britney Spears, a menudo estuvo ausente de la infancia de su hija. Han habilitado posiblemente al villano más atroz de todos.

En 2008, cuando su hija sufrió una aparente crisis de salud mental, Jamie pidió a un tribunal que le nombrara su tutor legal. En gran parte, ha mantenido el poder desde entonces. Ha decidido qué amigos ve, qué tratamiento médico recibe y qué le sucede a su fortuna, estimada en 60 millones de dólares.

Sin embargo, desde el principio, Spears dejó en claro que no quería que él tuviera este poder. Estaba dispuesta a aceptar un procurador, pero no a él, dijo su antiguo abogado en Framing Britney Spears. El tribunal desestimó su opinión, considerándola mentalmente incapaz de nombrar a un abogado.

Spears tiene ahora 39 años y durante la mayor parte de su vida adulta ha sido controlada por un hombre al que no quiere en ese papel. Se la considera lo suficientemente en buen estado como para actuar ante miles de personas, pero no para visitar a sus amigos.

La semana pasada, escuché a la cantante romper su silencio público sobre la situación ante un tribunal de Los Ángeles. Su evidencia fue espantosa. Aseguró que aquellos involucrados en la gestión de la tutela, incluido su padre, «deberían estar en la cárcel». «Sinceramente, me gustaría demandar a mi familia».

Le habían obligado a trabajar los siete días de la semana, le habían quitado las tarjetas de crédito y no le habían dado privacidad ni para desvestirse. «En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual«, dijo. No le dejaron quitarse un dispositivo intrauterino porque no querían que tuviera más hijos. Pero permitieron que un médico le recetara litio «de la nada».

En su juventud, Spears estaba notablemente serena. La semana pasada, parecía ansiosa. «Lloro todos los días», dijo. Cuando habló por última vez en la corte, se le hizo sentir «como si estuviera muerta, como si no importara». Esta vez, le dijo al juez: «Ojalá pudiera quedarme al teléfono contigo para siempre».

La historia de Spears es la inversa de las tragedias de otras celebridades. Elvis Presley y Michael Jackson estaban rodeados de hombres que decían a todo que sí. Spears, lo contrario. Como resultado, su historia es más universal. La tutela es objeto de abusos generalizados en Estados Unidos. Los tutores profesionales pueden identificar a personas mayores, con afecciones leves de salud, y decirle a un tribunal que estas personas no pueden valerse por sí mismas, sin siquiera tener que informar a los sujetos o sus familiares más cercanos.

Las audiencias pueden durar solo unos minutos. Tras ellas, el guardián tiene el control de la vida de un extraño. Pueden trasladarlos a un hogar de ancianos y vender sus pertenencias para pagarlo. ¿Qué tiene el sistema de justicia estadounidense que produce injusticias tan flagrantes?

Esta práctica fue satirizada en la película Descuida, yo te cuido. Se estima que 1,5 millones de adultos estadounidenses, con 273.000 millones de dólares en activos, están en manos de tutores. Hay pocos ejemplos de personas que escapan de estas situaciones.

Spears tiene la ventaja única de contar con devotos fans, artífces del movimiento Free Britney (Liberad a Britney). La lección de su caso es que los tribunales deben prestar atención a las personas con discapacidades y problemas de salud mental, sean o no famosas. Las restricciones más fuertes deberían venir acompañadas de una supervisión más estricta. En este momento, si eres vulnerable y rico, es posible que el sistema de justicia de Estados Unidos no solo no te proteja de los villanos, sino que pueda facilitar su trabajo.

© The Financial Times Limited [2021]. Todos los derechos reservados. FT y Financial Times son marcas registradas de Financial Times Limited. Queda prohibida la redistribución, copia o modificación. EXPANSIÓN es el único responsable de esta traducción y Financial Times Limited no se hace responsable de la exactitud de la misma.