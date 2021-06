«Aún no tenemos teorías»: investigan un síndrome neurológico desconocido que afectó a 48 personas y provocó 6 muertes en Canadá

Los síntomas de la nueva enfermedad, diagnosticada en pacientes de entre 18 y 85 años, incluyen problemas de memoria, espasmos musculares, visión borrosa o alucinaciones visuales, entre otros.

Fuente: RT

El Gobierno de la provincia canadiense de Nuevo Brunswick creó un comité de supervisión para investigar un síndrome neurológico de causa desconocida que afectó a al menos 48 residentes locales y provocó seis muertes, según informó este jueves CBC.

«El descubrimiento de un síndrome potencialmente nuevo y desconocido da miedo«, señaló la ministra de Salud de Canadá, Dorothy Shephard, durante una rueda de prensa. «Sé que los habitantes de Nuevo Brunswick están preocupados y confundidos acerca de este posible síndrome neurológico. Comparto esa preocupación«, agregó.

¿Cómo es esta nueva enfermedad y que síntomas presenta?

A mediados de marzo CBC filtró un memorando interno de las autoridades sanitarias de Nuevo Brunswick, en el cual se señala que el primer caso conocido de la nueva enfermedad cerebral fue diagnosticado en 2015. Once casos más salieron a la luz en 2018, seguidos de otros 24 en 2020. Los demás casos fueron reportados en el transcurso de este año. La enfermedad se ha detectado en pacientes de entre 18 y 85 años, y se distribuye casi por igual entre hombres y mujeres.

Los síntomas del nuevo síndrome incluyen: problemas de memoria, espasmos musculares, problemas de equilibrio, dificultad para caminar o caídas, visión borrosa o alucinaciones visuales, pérdida de peso significativa e inexplicable, cambios de comportamiento y dolor en las extremidades superiores o inferiores.

El síndrome tiene varias similitudes con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), la forma más común de enfermedad priónica humana, que progresa rápidamente y es siempre fatal. No obstante, todas las pruebas para las formas conocidas de enfermedad priónica han resultado negativas, recoge Global News.

La mayoría de las personas investigadas con síntomas del nuevo síndrome viven en las regiones sureste y noreste de Nuevo Brunswick, aunque las autoridades locales aseguraron que no han encontrado evidencia de que los residentes de esas regiones estén expuestos a un mayor riesgo que los que viven en otras partes de la provincia.

«Aún no tenemos teorías»

En abril, la Salud Pública de Nuevo Brunswick comenzó a contactar a las personas que habían mostrado síntomas para pedirles, tanto a ellas como a sus familiares, que contestaran un extenso cuestionario, un documento que puede tardar hasta cuatro horas en completarse. Hasta el momento se han realizado cinco cuestionarios, y otros cinco se llevarán a cabo esta semana.

El nuevo comité de supervisión, compuesto por nueve especialistas, tiene como objetivo revisar todos los casos durante los próximos cuatro meses, más un periodo de entre seis y ocho semanas para entrevistar a todos los pacientes y a sus familias. También se ha abierto una clínica especial para diagnosticar y tratar a pacientes sospechosos de tener el síndrome.

La Salud Pública está trabajando con ambas redes de salud de la provincia, así como con el Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, la Agencia de Salud Pública de Canadá y la división de zoonótica de la Agencia de Inspección de Alimentos canadiense, entre otros organismos.

«En este momento, no sabemos [qué es]. Todo está sobre la mesa. Vamos a analizar todas las posibilidades y, con suerte, intentaremos desarrollar una buena comprensión de la enfermedad», declaró Edouard Hendriks, el copresidente del comité y vicepresidente de Asuntos Médicos, Académicos y de Investigación de la red de salud Horizon.

«Aún no tenemos teorías», dijo por su parte Natalie Banville, la también copresidenta del comité y vicepresidenta de Asuntos Médicos de la red de salud Vitalité. «Estamos investigando. No tenemos causas ambientales, no tenemos causas genéticas, no tenemos causas de medicamentos, no tenemos una causa establecida», lamenta.