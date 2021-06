Australia y el FBI arrestan a centenares de delincuentes tras engañar al mundo criminal con una ‘app’ encriptada del mercado negro

La operación especial fue lanzada hace tres años y en todo ese tiempo los criminales no sospecharon que sus comunicaciones encriptadas estaban siendo interceptadas.

After working in close partnership on Operation Safecracking to take down the encrypted platform provider Phantom Secure, The FBI had access to a new app, named ANoM, and began running it without the knowledge of the criminal underworld. pic.twitter.com/cOzETWHJaH

— AFP (@AusFedPolice) June 8, 2021