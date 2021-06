Avión aterriza de emergencia en EEUU después de que un pasajero intentara abrir la puerta en pleno vuelo

Cuando el aparato tomó tierra en la ciudad de Oklahoma, la Policía descubrió que el alborotador era un empleado de la empresa fuera del servicio.

Un avión Airbus A321 de la aerolínea estadounidense Delta Airlines que volaba entre Los Ángeles (California) y Atlanta (Georgia) tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Will Rogers World de la ciudad de Oklahoma, después de que un individuo, cuya identidad no ha trascendido, intentara abrir la puerta de la aeronave en pleno vuelo.

Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu

— AB (@alifuckingburns) June 12, 2021