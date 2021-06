Bazán: Lima se ha convertido en el abogado del fraude electoral y en sepulturero de la justicia

Fuente: paginasiete.bo

El diputado y jefe de la bancada de Creemos Erwin Bazán dijo este martes que el ministro de Justicia, Iván Lima, se ha convertido en el «abogado del fraude electoral «y del expresidente Evo Morales, y en el sepulturero de la justicia.

También le sindicó de ser un brazo operador del Gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS) para la persecución política de la oposición y un vocero de la narrativa de un supuesto “golpe de Estado” perpetrado el 2019 contra Morales.

En la jornada, el titular de Justicia fue interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

“El ministro de Lima ha dejado de ser el ministro de Estado de todos los bolivianos y se ha convertido en el abogado del fraude, en el defensor de Evo Morales, y en el sepulturero de la justicia”, recalcó el asambleísta, uno de los cinco que presentaron el pliego interpelatorio.

Áñez fue aprehendida en la madrugada del 13 de marzo en Trinidad, Beni, y trasladada de inmediato a La Paz donde cumple detención preventiva de seis meses en la cárcel de mujeres de Miraflores.

En el acto de fiscalización –celebrado este martes entre gritos de «golpe» de la bancada del MAS y de «fraude» de la oposición–, la autoridad nacional sostuvo que la sucesión constitucional de 2019 no fue legal y que no existió fraude electoral, porque la justicia boliviana no “encontró evidencia”.

También puede leer: Lima afirma que no hubo fraude electoral porque la justicia boliviana no halló evidencias

Bazán cuestionó el hecho de que Lima ingresó a la cartera de Justicia con el discurso de cambio en el sistema judicial y que ahora exprese su confianza en los jueces y fiscales que criticó. Con esta base, acusó el ministro usar esa retórica con la intención de que los administradores de justicia se sometan al partido de Gobierno.

“El Ministro de Justicia ha echado por tierra todas las esperanzas de una reforma de justicia. ( ) Ha quedado muy claro que el ministro de Justicia es uno de los operadores políticos del MAS para perseguir a la oposición”.