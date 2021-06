Beni: Personal impago del Hospital ‘Germán Busch’ aguarda respuesta

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

El personal del Hospital “Presidente Germán Busch” que trabajó en la lucha contra la pandemia de coronavirus exige el pago de sueldos, a la vez que baraja medidas de presión para ser atendidos por la Gobernación.

“Se nos debe seis meses de sueldo, del mes de abril nos quieren pagar 15 días, siendo que estamos trabajando desde el inicio de la pandemia, hay compañeros que han perdido la vida, pero no hemos huido”, afirmó Margaret Pinto, del área de cirugía.

Son 94 funcionarios impagos entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, entre otros, quienes tienen obligaciones en su hogar en cuanto a alimentación y otros gastos.

Comentó que algunos de sus compañeros no tienen ni para pagar el transporte a su fuente de trabajo.

Con relación a la dotación de insumos de bioseguridad, dijo que un barbijo les debe durar cuatro horas, pero lo utilizan todo el turno de trabajo.

Las botas de seguridad desechables las hacen durar una semana.

El médico de emergencia, Livio César Escobar, lamentó lo que considera falta de gestión de las autoridades para atender al personal incorporado a raíz de la emergencia sanitaria.

“Se nos contrató en la gestión 2020, desde mayo aproximadamente, pero hemos venido con el tema de nuestros pagos, hacen un manoseo con nuestra necesidad”, enfatizó.

Uno de los argumentos para no pagarles es que no tienen contrato y que no les pagarán enero, febrero y marzo.

Lamentó las escaramuzas para no pagarles, sin considerar que no han dejado de trabajar hasta en los momentos críticos de la pandemia.

“Exigimos que dejen de hacerse la burla, de jugar con nuestra necesidad porque vamos a agotar las instancias necesarias para que nos atiendan, mientras estamos trabajando normalmente”, dijo.

Negó que haya intenciones de tinte político en las demandas y movilizaciones, sino que se ven obligados a reclamar.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Juan Carlos Sakamoto, dijo que si se paga a personal que no tiene contrato el Gobernador puede tener procesos legales.

“Esa gente fue engañada, cómo se le va a pagar a una persona que no tiene contrato, se les va cancelar desde la fecha que sean contratados”, manifestó.

Reveló que los anteriores asambleístas departamentales aprobaron 2,5 millones de bolivianos, para pagar a ese personal desde el mes de abril, dejando sin presupuesto los meses de enero, febrero y marzo.

Afirmó que las instituciones públicas deben manejarse en el marco de la ley y eso es lo que hace ahora la actual administración departamental.