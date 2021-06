Bermejo con riesgo de quedarse con el 60% de cítricos en campo

Hugo Hoyos, ejecutivo de la Central de Campesinos de Bermejo, recuerda que en anteriores años se hacía mantenimiento de caminos, pero recientemente tuvieron una reunión con Franz Gutiérrez, subgobernador de ese municipio, quien les comunicó que no tiene recursos económicos para la parte vial, solo dispone de diez mil bolivianos y no alcanza para ese tipo de trabajos.

En ese sentido, explicó que actualmente tienen producción de naranjas, mandarinas y demás frutas cítricas. El dirigente señala que hubo compromisos de las autoridades de entrar a trabajar para los accesos camineros, pero no tienen recursos para comprar combustible. Lo mismo ocurre con el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), instancia que tiene la maquinaria y la predisposición de ir a trabajar, pero no tiene carburante.

Hoyos dijo que sus compañeros invirtieron recursos para ampliar la producción de cítricos con la ilusión de que funcione la Planta Procesadora de Cítricos, pero eso no sucede a pesar de los compromisos asumidos en reiteradas oportunidades por las autoridades de turno. Recuerda que Oscar Montes, gobernador de Tarija, en su campaña electoral comprometió poner en marcha esa industria, pero en la actualidad les comunicó que no hay recursos económicos para ello.

Es por eso que enviaron dos cartas a la autoridad departamental, para que se traslade hasta Bermejo y junto a los sectores sociales se trate los problemas por los que atraviesa la ciudad fronteriza.

Para Tito Gareca, asambleísta departamental por la provincia Arce, los diez mil bolivianos que dijo la Subgobernación tener, no es el techo presupuestario, a tiempo de indicar que todo depende de voluntad política, pues si la Gobernación quiere, le puede transferir, por ejemplo, 100 mil bolivianos para mover la maquinaria y se ponga en condiciones transitables los caminos.

El legislador recuerda que en anteriores años se generaba convenios con la Alcaldía, instancia que ayudaba con el combustible y la Subgobernación colocaba la maquinaria. Pero también sabe que el Gobierno Municipal de esa localidad todavía no tiene firmas autorizadas para hacer movimiento de recursos económicos.

“Es como la caña, antes no había ni un lugar libre porque todo era caña. La hectárea de terreno costaba 3.500 dólares. Pero cuando el ingenio ya no pudo procesar toda la materia prima, los productores cambiaron de rubro – comentó Gareca –. Es por eso que mucha gente puso plantas de cítricos pensando en la procesadora, pero ésta no funciona. Entonces, los costos para cosechar y sacar al mercado, no les conviene, peor si no tienen camino, y pagar de manera particular les sale caro”.

El País intentó contactar vía teléfono a Franz Gutiérrez, subgobernador de Bermejo, sin embargo, pese a las llamas y mensajes enviados, no fue posible establecer comunicación.