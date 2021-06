Fuente: paginasiete.bo

Sergio Apaza Entrenador de fútbol

Cuando se está en un proceso de recambio y fundamentalmente con gente joven el crecimiento no es vertical, tiene subidas, mesetas, caídas y otra vez subidas, eso es lo que pasa con cualquier equipo en el mundo y con la Selección.

Bolivia está en crecimiento, no hay duda. No recuerdo que se le haya jugado a Uruguay de la misma forma en la que se jugó hoy (ayer). Los charrúas fueron superiores al equipo nacional por jerarquía y experiencia de sus jugadores.

La Verde tuvo buenos momentos, el partido fue equilibrado. Ellos tuvieron una oportunidad con Cavani que tapó bien Lampe, pero también hubo una opción de Ramallo, pero faltó precisión.

Salimos tocando bien, los laterales también, pero no en todas las oportunidades y cuando no se perfilan bien jugadores de medio terreno como Vaca, Justiniano, Villarroel perdemos la pelota y nos agarran de contramano, no podemos hacer una transición rápida de ataque a defensa, nos sorprenden.

De principio Uruguay no nos llegó y -como tiene un equipo que trabaja hace mucho tiempo- comenzó a llegarnos con pelotazos y nuestra defensa tampoco se perfiló para evitar que nos ganen las espaldas.

Me gustó mucho la salida por los laterales, pero falta el retorno. Para evitar ese problema hay que culminar las jugadas.

En el segundo tiempo con los cambios mejoró en la dinámica, pero se desprotegió en la defensa. Seguramente la idea era empatar, por lo que Uruguay tuvo muchas oportunidades, pero estaba Lampe que es de los mejores arqueros de la Copa.

Estamos más tranquilos porque hay cosas muy buenas para rescatar, como los rendimientos individuales y el colectivo. Obviamente que tenemos baches, pero se está mejorando.

De pronto falta más desmarques en ataque y trabajar en las transiciones, nos cuesta, porque cuando recuperamos la pelota no llegamos con mucha gente y cuando la perdemos también quedamos desprotegidos. Hay mucha actitud.