Bolivia inscribió 27 jugadores para encarar la Copa América

La selección boliviana tiene 27 convocados para encarar la Copa América, que comenzará este domingo en Brasil. El director técnico César Farías optó por llevar al torneo a los mismos jugadores que llamó para los partidos por eliminatorias ante Venezuela y Chile.

La lista ya fue enviada a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que está a su vez la publicó en su portal oficial. También la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de su departamento de prensa hizo conocer la nómina.

En la lista están tres arqueros, que es el número obligatorio para ese puesto, ocho defensores, diez mediocampistas y seis delanteros (ver cuadros abajo con la numeración que cada jugador llevará durante el torneo).

Los convocados:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolívar) y Javier Rojas (Bolívar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolívar), Luis Haquin (Melipilla), Adrián Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolívar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), José Sagredo (The Strongest) y Óscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Diego Wayar (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Boris Céspedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolívar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sánchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Martins (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Jaume Cuellar (SPAL), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Jeyson Chura (The Strongest).