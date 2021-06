Bolivia llevará al Consejo de Seguridad de la ONU el caso del supuesto fraude electoral para denunciar abuso de Almagro

Fuente: ABI

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este martes que el Gobierno nacional llevará el caso del supuesto fraude electoral al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante tribunales internacionale, para denunciar el abuso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

“Esta Asamblea ha designado el exministro de Justicia, Héctor Arce, porque vamos a llevar este caso ante los tribunales internacionales, lo vamos a llevar al Consejo de Seguridad y lo vamos a llevar ante todas las instancias necesarias, porque lo que ha ocurrido en este país es un abuso de la OEA y de (Luis) Almagro a la buena fe que ha tenido el expresidente (Evo) Morales y el MAS para permitir que se revisen todas las actas y se realice una auditoría electoral”, subrayó.

La afirmación fue desarrollada durante el acto de interpelación al que Lima fue convocado a petición de legisladores de la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) para explicar sobre la detención de Jeanine Áñez.

Durante su intervención, la autoridad recordó que el informe presentado por la OEA no tiene valor jurídico, no es vinculante y no cumple con los argumentos y fundamentos establecidos en el acuerdo firmado por la representación boliviana y el secretario general de ese órgano internacional, Luis Almagro.

“No se ha cumplido el plazo que hemos pactado con la OEA, el 10 de noviembre, no se ha entregado un informe final, se ha entregado uno preliminar y el que se entrega en diciembre se entrega fuera de plazo, no se ha cumplido los elementos mínimos de plazo, de forma, de consideración de lo que debe ser una auditoría electoral y no tiene la constatación y las características de una auditoría en Bolivia y en la región”, manifestó.

Asimismo, a tiempo de recordar que en los nueve departamentos del país se determinó el sobreseimiento de los vocales de los tribunales departamentales electorales acusados del supuesto fraude, instó a los legisladores de oposición a presentar una acusación particular ante los tribunales de justicia para sustentar sus acusaciones.

“A todos aquellos que vienen haciendo acusaciones en contra de los fiscales y en contra de la justicia, que presenten acusaciones particulares, vayan a los tribunales de justicia y presenten las pruebas, presenten las actas falsificadas, presenten las papeletas que han sido adulteradas, presenten una sola prueba; no ha habido prueba que determine un fraude electoral en este país”, ratificó.

Al finalizar la interpelación, la Asamblea Legislativa aprobó el orden del día puro y simple y emitió su voto de confianza al titular de Justicia.