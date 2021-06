“Callé 21 años por mis hijos”, la mujer golpeada por su expareja pide justicia

Fuente: Unitel

La mujer que es vista siendo golpeada en un video que se viralizó en las redes sociales, confesó satisfecha porque su marido fue enviado a la cárcel aunque por el momento es de manera preventiva. Ella contó que ya había realizado dos denuncias anteriormente por las agresiones pero no le hacían caso.

En el video se observa que un hombre utiliza varios golpes de puño para agredir a una mujer que resultó ser su exesposa quien trataba de defenderse, ante la vista de otras personas.

“Ya no podía soportar. Me maltrataba, me golpeaba, me agredía física y moralmente, en la calle me insultaba”, indicó Rosario Janko, la víctima.

Confesó que decidió soportar en silencio todas las agresiones a las que era sometida por sus hijos, pero como ahora ya son mayores de edad, decidió denunciar.

Ella agrega que había sentado denuncias en dos oportunidades meses atrás; sin embargo, nunca prosperaron. Fue recién que en esta tercera oportunidad, cuando el video se viralizó que su denuncia surtió efecto.

Eduardo Zuna, el abogado de la agredida, calificó como “desastrosa” la situación por la que debe Rosario Janko pues recién en la tercera oportunidad se atendió su demanda e indicó que esta situación debe ser investigada.

Agregó que existen todas las pruebas que demuestran que el hombre es violento.

La justicia determinó que el hombre ha sido denunciado por violencia familiar y deberá permanecer durante 30 días en la cárcel, mientras se resuelve su caso.