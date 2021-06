Canciller de México afirma que gestión de Almagro en la OEA es una de las peores de la historia y sus homólogos concuerdan con ese criterio

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que la gestión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es una de las peores de la historia. Sus homólogos de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Argentina, Felipe Solá concordaron con ese criterio y señalaron que sus acciones demuestran “irresponsabilidad institucional”.

“La actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia”, manifestó Ebrard, en un pronunciamiento que fue difundido a través de las redes sociales.

La autoridad mexicana argumentó que el representante del organismo internacional actuó sin consultar a los países miembros, como si fuera autónomo e independiente.

Indicó que Almagro asumió que no necesita consultar a los Estados que forman parte de la OEA para la toma de decisiones. “Entonces, ese ha sido un problema recurrente durante su gestión”, aseveró.

Asimismo, Ebrard mencionó que Almagro tuvo “muy dudosas y cuestionables actuaciones” para intervenir en procesos internos, como ocurrió en Bolivia, en 2019, lo que a su juicio fue oprobioso porque facilitó prácticamente un golpe de Estado en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años.

“Nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización”, agregó.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, a través de las redes sociales señaló: “Comparto con @m_ebrard, la gestión de @Almagro_OEA2015 al frente de la @OEA_oficial es una de las peores en la historia de la organización, ya que promovió el golpe de Estado y respaldó la corrupción del gobierno de facto en #Bolivia (sic)”.

Por su parte, el canciller argentino, Felipe Solá, indicó que Almagro no tiene capacidad para generar consensos entre los países que conforman la OEA y dijo que sus acciones demuestran irresponsabilidad institucional.

“El secretario general de la @OEA_oficial, Luis Almagro, quiere influir sobre las elecciones en México atacando a su canciller @m_ebrard. No sólo demuestra su incapacidad para generar consensos entre los países miembros sino también una gran irresponsabilidad institucional”, escribió en su cuenta de Twitter.

En cuanto a lo sucedido en Bolivia, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció el 1 de junio que el Gobierno nacional llevará el caso del supuesto fraude electoral al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante tribunales internacionales, para denunciar el abuso cometido por Almagro.

La autoridad estatal recordó que el informe presentado por la OEA no tiene valor jurídico, no es vinculante y no cumple con los argumentos y fundamentos establecidos en un acuerdo firmado por la representación boliviana y el titular de ese órgano internacional, Luis Almagro.

Fuente: ABI