Canelo Álvarez compra la pintura que le hizo una estudiante y le ayuda a inscribirse a la universidad

El boxeador mexicano cumplió el sueño de una joven de 17 años de edad.







Saúl ‘Canelo’ Álvarez no deja de sorprender dentro y fuera del cuadrilátero. Más allá del boxeo, donde es el mejor libra por libra del momento, el boxeador mexicano ha aumentado el cariño de sus seguidores con actos de generosidad. El último de ellos ocurrió en las últimas horas, días después de que una joven de nombre Nicki se viralizara en redes sociales al poner en venta una pintura del Canelo. «Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros», escribió la artista el pasado 17 de junio.

En su cuenta de Instagram se pudo ver a la joven parada en las calles de Hermosillo, Sonora, con la pintura del Canelo y una cartulina con el texto: «Hola soy Nicki, tengo 17 años. Estoy vendiendo todas mis obras para pagar una universidad en la CDMX. Pinto paredes, ropa, lienzos, dibujos».

Las imágenes llegaron hasta Saúl Álvarez, quien en un primer momento respondió «Enterado». De inmediato los seguidores del pugilista tapatío dedujeron que la pintura sería adquirida por el boxeador, situación que la propia Nicki confirmó.

«Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida», compartió.