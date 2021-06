Carlos Mesa dice que Bolivia está muy mal porque tiene un presidente que está en modo ‘autismo’

Fuente: Carlos Valverde

El líder de Comunidad Ciudadana y expresidente, Carlos Mesa, sostuvo una importante conversación con el periodista y analista político, Carlos Valverde, en el programa Sin Compostura donde analizaron, la inacción del Gobierno de Luis Arce Catacora con relación a la lucha contra la pandemia del Covid-19 y la reactivación económica.

Mesa dijo que el país está muy mal, porque Bolivia tiene un presidente que está en modo ‘autismo’, que tiene dificultades de comunicación con el país, y que no lleva adelante una gestión en relación con la salud y la economía, entendiendo las necesidades de la población.

Aseguró que mientras siga la lentitud en la vacunación, la economía no puede reactivarse. Además Arce no toma en cuenta elementos claves en la economía, ya que el desempleo continúa en aumento y tampoco realiza una inyección económica a los pequeños y medianos empresarios, que solo invierte en dinero en cosas que no llevan a ninguna parte.

En el segundo bloque de la conversación con Carlos Valverde, el expresidente, habló sobre el respeto a la Constitución política, con relación a la sucesión presidencial, criticó el mal manejo del gobierno nacional con relación a la compra de vacunas, señalando que el Ejecutivo cae en demagogia, porque prometió 23 millones de dosis y hasta ahora han llegado 4. Calificó estos hechos como falta de responsabilidad política en estos temas.

Aseveró que luego de ocho meses de gestión, recién se sentaron a discutir la lucha contra la pandemia y la compra de vacunas con los gobiernos subnacionales, indicando que el gobierno no dio en todo la importancia de luchar contra la pandemia.