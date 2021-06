Carlos Mesa: ”El mayor fiasco de Luis Arce es la reforma judicial»

“Tenemos una justicia podrida y que depende de las órdenes del MAS dictadas por el ministro de Justicia, que se ha convertido en la cabeza de un Poder Judicial trucho y corrupto”, afirmó el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la mañana de este domingo en Asuntos Centrales.

Fuente: Asuntos Centrales

El ex candidato fue duro en su crítica a la reforma judicial anunciada por el Gobierno y respondió a los sectores del oficialismo que piden que sea incluido en un juicio por las acusaciones de haber apoyado un golpe de Estado contra Evo Morales. “Si quieren enjuiciar a Carlos Mesa por las reuniones en la Universidad Católica entonces tienen que procesar a la Iglesia, a la Unión Europea y al gobierno amigo de España, que fueron los que me invitaron y a los que felicito por haberlas organizado. En segundo lugar, en esas reuniones estuvieron Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero. ¿Van a acaso hacer una diferenciación de procesos con entre unos y otros? ¿Cuándo se ha visto un golpe propiciado por la Iglesia, la UE y el Gobierno de España? Además, ¿en reuniones en las que están juntos los supuestos autores y víctimas del golpe? Es una vergüenza querer hacer creer esta barbaridad”, sostuvo Mesa.

En la misma entrevista, argumentó que quien reconoció al Gobierno de Jeanine Añez fue la Asamblea Legislativa, que tenía los dos tercios del MAS, y quién aprobó la anulación de las elecciones porque hubo fraude fue ese órgano. “Quien firma la anulación fue el presidente de Diputados y quien sanciona la ley fue Eva Copa, militante del MAS. No podemos hacernos la burla. La Asamblea estuvo 11 meses acompañando al Gobierno de Añez, con unas 70 leyes, y fue el MAS el que reconoció la constitucionalidad”, afirmó.

Reforma judicial,

un fiasco de Arce

Consultado sobre el avance o no de la reforma judicial anunciada en el inicio del Gobierno, opinó que es el mayor “fiasco y mentira” de la gestión de Arce. “Ha sido un engaño flagrante del ministro Iván Lima, que en una de sus primeras declaraciones había dicho que proponía una reforma integral de la justicia porque está podrida. Es un gran fraude. Hubo un par de reuniones con un grupo de notables y ni siquiera Lima se molestó en mandarles una carta. No les dio la gana de construcción democrática y de independencia de poderes. Estamos dispuestos a llevar adelante enjuiciamientos a los gobiernos de Añez y de Morales, pero si se cambia la justicia”, expresó.

Sobre la versión del presidente de los Diputados de que hay acercamiento con opositores para encaminar el juicio de responsabilidades a Jeanine Añez, dijo que oficialmente no existe nada. “El presidente de Diputados hizo acercamientos informales con algunos representantes de CC y de Creemos. Sin embargo, si el presidente de Diputados, el de Senado y el Vicepresidente del Estado quieren llevar adelante procesos, que son necesarios, el diálogo está abierto, pero siempre que no sea para marear la perdiz o una cortina de humo. Las premisas en el corto plazo deben ser cambia a las cabezas del Poder Judicial y, en el mediano, la estructura de la justicia. También que se garanticen elecciones adecuadas en el Poder Judicial en 2023. El Gobierno quiere imponer el criterio que CC no quiere juicios de responsabilidades. Eso es falso. Tenemos que definir claramente los juicios a quienes corresponde. Solo para presidentes y vicepresidentes, los de responsabilidades, y los ordinarios a quienes corresponde, con jueces creíbles. Debemos llevar adelante investigaciones no solo al gobierno de Añez, sino también a los 14 años de Evo Morales”, manifestó.