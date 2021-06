Caso Murillo: Gobierno recomienda a la Fiscalía coordinar acciones con Cancillería

Fuente: paginasiete.bo

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, recomendó este lunes a la fiscalía general del Estado la coordinación de acciones entre instituciones, después del rechazo del documento de pedido de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Se ha hecho entrega en sobre cerrado, no había correspondencia y además lo que hemos hecho es una nota de atención al señor fiscal, haciéndole conocer la devolución y causas de la devolución recomendando la coordinación institucional”, declaró Barrionuevo en conferencia de prensa.

La anterior semana se conoció que el exhorto suplicatorio para la extradición del exministro de Gobierno fue rechazado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que no hbía sido “traducido al inglés”, de acuerdo con el canciller Rogelio Mayta.

“Hemos realizado algunas observaciones de forma, una de ellas que es probablemente la más sobresaliente es que no tenía las traducciones al inglés. La Justicia estadounidense no puede valorar una solicitud que no está en su idioma oficial y entonces tuvimos que devolverlo”, explicó Mayta la anterior semana.

El inglés es el idioma oficial de Estados Unidos, país donde Murillo guarda detención desde finales de mayo, después de ser detenido por el delito de lavado de dinero por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y otros agentes no letales.

El exministro guarda detención en el Centro de Detención Federal (FDC) de Florida.