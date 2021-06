Chávez sobre liberación de Murillo: «No tenemos información oficial»

Fuente: paginasiete.bo

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo hace unos minutos que no puede confirmar si el exministro de Gobierno Arturo Murillo ha sido liberado y ha ingresado al programa de testigos protegidos de la justicia estadounidense

“No tenemos información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado, que haya llegado a un acuerdo, que es algo que si hemos mencionado que era una posibilidad”, sostuvo en una esperada rueda de prensa.

Cerca de las 14.00 el periodista de la red televisiva Gigavisión Junior Arias reportó desde Florida la presunta liberación de Murillo, procesado en Estados Unidos, de quien dijo pagó una fianza de $us 50.000, el 10% de un total de medio millón de dólares.

El extitular de Gobierno fue detenido entre el 21 y 22 de mayo, por los delitos de lavado de dinero y sobornos por la compra de armamento no letal entre noviembre del 2019 y abril del 2020. Se estima que en la adquisición del material antidisturbios hay un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Dentro de este caso están involucrados el exjefe de gabinete de la exautoridad, Sergio Méndez, los dueños de Bravo Tactical Solution, Luis y Bryan Beckman y el ciudadano estadounidense Philip Lichtenfeld.

La rueda de prensa fue precedida por un desmentido de la información por el cónsul en Miami, Óscar Vega Camacho, quien fue entrevistado por el portal informativo Oxígeno.

“Es una información incorrecta (que Arturo Murillo este libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, declaró el diplomático.