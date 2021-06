Chilavert pide a Messi, Neymar y Cavani que apoyen a Martins

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejia / La Paz

El excapitán de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, pidió anoche a los nueve capitanes de las selecciones de Sudamérica que respalden la postura que asumió el boliviano Marcelo Martins al criticar abiertamente a la Conmebol por la cantidad de contagios de coronavirus que existen en la Copa América de Brasil.

«Me duele que Neymar, Cavani, Messi o Vidal no salgan a decir nada con el resto de los capitanes de las otras selecciones. El reclamo de Marcelo Martins es por todos los jugadores, vela por la salud de sus compañeros de trabajo y es necesario que en este momento todos estén unidos ante el sistema perverso y corrupto de la Corrupbol», subrayó anoche Chilavert al programa El Equipo Deportivo del Canal 4.

El paraguayo expresó su extrañeza por el silencio que mantuvo en la jornada de ayer el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, quien ha decir de Chilavert no respaldo en ningún momento al capitán de su seleccionado.

«Me extraña que el presidente de la FBF no apoye a Marcelo en este momento, está claro que el prioriza su salario que recibe de la Conmebol. Lo que no sabe es que los sponsors no pagan por ver la cara de los dirigentes, sino de los jugadores. Los presidentes de las diez asociaciones reciben 44 mil dólares de sueldo por eso no dicen nada «, denunció Chilavert.

El ex guardameta dió a conocer también que el nutricionista de la FBF (Isaac Sanjines) es el más delicado de los cuatro contagiados que tiene la selección boliviana.

«El nutricionista estuvo muy mal, la Conmebol nunca le asistió como debería hacerlo, Bolivia estuvo alojada en Goiania en un hotel que no reunía las condiciones, todo esto es discriminación. Las críticas de Marcelo tienen mucho sentido común y lo quieren hacer callar a la fuerza. La Corrupbol protege a los poderosos como Tite y Casemiro y quieren sancionar al más débil «, analizó.

Finalmente, Chilavert denunció que no hubo la donación de vacunas Sinovac Biotech, que la entidad sudamericana hizo conocer desde el pasado mes. «No hubo tal donación de vacunas, todos estamos viendo en los partidos de la Copa América que está el nombre de la empresa en la publicidad estática de cada uno de los juegos. Hay que enfrentar a este sistema perverso y corrupto», finalizó.