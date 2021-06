Choquehuanca aboga por ‘sanar las heridas’ y dice que ‘la polarización no nos lleva a ningún lado’

El vicepresidente David Choquehuanca, en su participación en un seminario, llamó a cultivar una cultura de paz que conlleve a “sanar las heridas” y establecer “consenso”, además de enseñar a los niños que el enfrentamiento y polarización no llevan a ningún lado.

“Hermanos tenemos que cultivar en nuestros niños la cultura de la paz, la cultura de la hermandad, la inclusión, respetar lo que piensa nuestro semejante, nuestro hermano. Tomar en cuenta lo que pensamos. No todos pensamos igual y no tenemos que pensar todos igual. Donde dos personas piensan igual, uno no piensa. Necesitamos complementarnos”, dijo Choquehuanca.

El segundo mandatario realizó la reflexión en el Seminario Experiencias Para el Reencuentro.

“Hay muchas heridas que se producen en nuestras organizaciones, en nuestra casa, pero tenemos que tener la capacidad de superar, la capacidad de sanar esas heridas. No podemos profundizar ninguna herida en nuestra comunidad, en nuestra organización. A veces es doloroso, pero también puede ser glorioso superar esas heridas es importante el consenso”, manifestó

Aclaró que un consenso no es lo quiere uno, sino consiste en un encontrar el “eje que pone en movimiento una sociedad”. Señaló que en ese eje el poder, la economía y todo tiene que fluir y redistribuirse.

“Nada tiene que estancarse ni acumularse en una región, en un sector, siempre tiene que circular en el mundo. Sólo así vamos a poder garantizar la paz”, aseveró.

“En todas partes tenemos problemas y estas experiencias no sólo van a ayudar a que los bolivianos podamos encaminarnos, podamos tomar conciencia, poco a poco podamos enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes que el enfrentamiento, la confrontación, la polarización no nos llevan a ningún lado”, agregó el Vicepresidente.

En ese marco, indicó que es importante la participación de los expertos de la comunidad internacional, aunque también aclaró que “a veces la conspiración viene de afuera” para generar pelea.

Llamó a que haya un proceso de sinceramiento. “Si queremos aportar a la construcción de la unidad, de la hermandad, de la reconciliación, de la paz. Nos escucharemos”, acotó.